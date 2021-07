Das große Sonntags-Rendezvous der Neuen Presse im Stadtpark kann es coronabedingt auch in diesem Sommer nicht geben. Aber wir laden herzlich ein zu sechs Kleinen Rendezvous am Annastift in Kirchrode. Ende dieser Woche geht es los – mit Schauspiel-Intendantin, Finanzminister, Landesbischof und Entertainer Brodowy. Bewerben Sie sich kostenlos.