Hannover

Hannover wird Vorfahrer in Sachen E-Mobilität, dank Rendezvous-Sponsor Enercity: Der größte Energiedienstleister in Hannover und der Region plant, bis 2020 fast 500 öffentliche Ladepunkte zu schaffen. Und zwar gemeinsam mit den Anwohnern.

Um für das Thema zu sensibilisieren und informieren, gibt’s morgen neben dem Miss-NP-Finale, dem Besuch von OB-Kandidat Belit Onay (Grüne), den Talks mit NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten und Recken-Nationalspieler Timo Kastening, Musik von „Me and the Jokers“ oder der Zauber-Show von Cody Stone noch diesen Höhepunkt: den Enercity-E-Mobilitätstag beim Rendezvous.

Es gibt was zu gewinnen

Ein Expertenteam berät im Stadtpark zu E-Autos, Lademöglichkeiten zu Hause und in der Firma, Wallboxen und Ladesäulen, Sharing-Modelle (sogenanntes e2work), Leihmöglichkeiten von E-Autos und die Ladein-frastruktur in Hannover. Dort können auch Wunschstandorte angeben werden. Und etwas zu gewinnen gibt es auch: Ein Wochenende mit einem Nissan Leaf II.

Das Beste: Enercity bietet exklusiv für Rendezvous-Besucher zwischen 16 und 20.30 Uhr Probefahrten mit drei VW-e-up ab dem Parkplatz vorm Hotel am Stadtpark an. Keine Lust auf Warten oder Anstellen? Dann bewerben Sie sich jetzt formlos mit Name, Adresse, Alter und Handynummer per Mail an: np-aktion@neuepresse.de

Den drei schnellsten Bewerbern reservieren wir eine halbstündige Probefahrt zur Wunschzeit, die Sie gerne auf der Mail notieren können. Fahren Sie morgen ab beim E-Mobilitätstag!

Lesen Sie hier mehr über das Rendezvous-Programm am Donnerstag

Von JoSIna kelz