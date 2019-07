Hannover

Wochenlang haben wir Bewerbungen gesichtet, junge Frauen zu Castings eingeladen. Eine von ihnen wird unsere Miss NP 2019 sein. Morgen geht endlich der schönste Teil unserer Suche los: Die erste der drei Castingrunden unserer Miss-NP-Wahl auf der Bühne unseres Rendezvous. Drei der Bewerberinnen kommen ins Finale am 1. August.

Eine der Miss-NP-Bewerberinnen: Racheln-Ann Thurmann Quelle: privat

Wird Rachel-Ann Thumann (21) darunter sein? Oder Parastoo Shahin Ara (24)? Diese zwei jungen Frauen haben sich unter anderem für unsere erste Castingrunde qualifiziert, sie werden am Donnerstagabend mit acht weiteren Mädels über den Laufsteg schreiten. Jede von ihnen wird sich den Fragen von NP-Moderator Christoph Dannowski in einem Kurzinterview stellen – und danach eine Minute Zeit haben, eine selbst gewählte Bühnenperformance hinzulegen.

Die Jury, bestehend aus den Bachelor- und Bachelorette-Bekanntheiten Sebastian Fobe und Christina Grass sowie Anissa Bothe von der Tanzschule Bothe, wird die Kandidatinnen für das Finale nominieren. Nach drei Castingrunden (die nächsten finden am 18. und 25. Juli statt) mit jeweils weiteren drei Finalistinnen haben wir dann zehn Mädchen für das Finale gefunden. Denn das zehnte Mädchen rutscht per Wildcard ins Finale – und die hat Dannowski in der Hand.

Der Zirkus Salto vergangenes Jahr beim NP-Rendezvous im Stadtpark. Quelle: Frank Wilde

Außerdem holt Dannowski im Laufe des Abends prominente Gäste auf seine Bühne: unter anderem 96-Chef Martin Kind, der seine Einschätzung zu den absolvierten Testspielen abgeben kann. Außerdem Sven-Sören Christophersen, der sportliche Leiter von den Recken – seine Einschätzung zur kommenden Saison wird uns ebenso interessieren. NDR-Comedian Martin Jürgensmann sorgt dann noch sicherlich für gute Stimmung auf der Bühne und davor.

Aber auch auf der Kinderwiese im Stadtpark wird einiges los sein: Der Zirkus Salto wird auftreten und auf dem Rasen nicht nur seine namensgebenden Salti schlagen, sondern auch andere Kunststücke vorführen.

Selber zu Akrobaten werden können die kleinen Besucher an unserem Rendezvous-Familientag aber auch: Neben einer großen Hüpfburgenlandschaft gibt es unter anderem auch ein Bungee-Trampolin, mit dem Kleine hoch hinaus können.

Ab 16 Uhr geht es los, im Stadtpark hinter dem HCC. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

Von Josina Kelz