Der NP-Krimi-Freitag ist wieder da. Unser erfolgreicher True-Crime-Podcast startet in die zweite Staffel. Mehr als 100.000-Mal wurden die ersten sechs Episoden abgerufen. Und nun erwarten Sie wieder sechs spannende Kriminalfälle aus der Nachbarschaft, aufgearbeitet von den NP-Redakteuren Britta Mahrholz, Thomas Nagel und Christian Lomoth. Jeden Freitag eine neue Folge, sechs Wochen lang Hochspannung – mit freundlicher Unterstützung von www.visit-hannover.com.

Mit Annette Peus geht es los

Ort des Verbrechens: Mardorf am Steinhuder Meer. Quelle: Mahrholz

Die NP-Leser durften abstimmen – und sie haben entschieden, dass die neue Staffel mit der Folge „Tot im Maisfeld“ startet. Es geht um den Mordfall Annette Peus. Die 15-jährige Schülerin aus Mardorf am Steinhuder Meer steht an einer Bushaltestelle – dann ist sie plötzlich verschwunden. Tage später wird das Mädchen gefunden – sie liegt tot in einem Maisfeld, nur knappe einen Kilometer vom Elternhaus entfernt. Der Fall aus dem Jahr 1996 ist immer noch ungelöst. Im Podcast erzählt der Kripochef der Polizeidirektion Hannover, Ralf Günter Goßmann, wie die Ermittler den Mörder jagten. Und warum dies erfolglos blieb. Außerdem kommt der bekannte Kriminalbiologe Mark Benecke zu Wort.

Die Geldautomatensprenger

Quelle: Samantha Franson

Weiter geht es mit der Bande von Geldautomatensprengern, die fast täglich irgendwo in Deutschland aktiv sind und Automaten explodieren lassen. Ein Fahnder vom Landeskriminalamt Niedersachsen erzählt, wie die Täter vorgehen, warum sie so gefährlich sind und warum die meisten aus den Niederlanden kommen.

Die Tragödie von Mechthild Bach

Quelle: Rainer Dröse

Das war ein Fall, der die Menschen in ganz Deutschland bewegte: Es geht um die Krebsärztin Mechthild Bach. Als Internistin betreibt sie eine eigene Praxis, in der Paracelsus-Klinik in Langenhagen unterhält sie Belegbetten. Sie kümmert sich liebevoll um ihre Patienten und um ihre Leiden – sagen die einen. Dann kommt im Jahr 2005 ein ungeheuerlicher Verdacht auf – die Ärztin soll in 78 Fällen den Tod ihrer Patienten beschleunigt haben. Sie muss sich vor Gericht verantworten. Ihr Anwalt Matthias Waldraff erzählt in dem Podcast von dem tragischen Ende des Falls.

Der Mord an Christa Haase

Die vierte Episode handelt von der 76-jährigen Christa Haase – sie ist verwitwet, lebt alleine in ihrer Wohnung in Marienwerder. Dann wird sie im Jahr 2012 ermordet. Die Polizei hat schnell eine Spur – ein Ohrabdruck an der Wohnungstür. Savaş Gel, Leiter der Kriminalfachinspektion 5, erzählt, wie der Täter ermittelt werden konnte.

Stalking endet mit Mord

Für sie war er ein Kollege, für ihn war sie große Liebe. Die in einer Tragödie endete. Patrick S. stalkte Sophie N., fuhr immer wieder von Dessau nach Hannover. Schließlich tötete er die 23-Jährige in ihrer Wohnung in der Südstadt.

Die verschwundene Inka Köntges

Verschwunden: Von Inka Köntges gibt es seit dem Jahr 2000 keine einzige Spur. Quelle: dpa

Zum Abschluss der Staffel einer der mysteriösesten Fälle aus Hannover: der Vermisstenfall Inka Köntges, Die 29-Jährige verabschiedet sich am 10. August 2000 von ihrem Mann in der Wohnung in der List, will zur MHH radeln. Dort kommt sie aber nie an – und es wird nicht die geringste Spur gefunden. Bis heute.

Moderiert werden die Podcasts von Rolf Rosenstock, produziert wurden sie in den Studios der Produktionsfirma TVN, den Multimediaexperten der Madsack Mediengruppe. Und wo finden Sie die Podcasts? Natürlich auf www.neuepresse.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Amazon, Apple und und und und.

Karten zu gewinnen

Als Vorgeschmack finden Sie dort nicht nur die erste Staffel der Erfolgsserie. Auf neuepresse.de/truecrimequiz können Sie Ihr Wissen testen und nebenbei unter anderem Karten für eine Stadtführung zu den realen Kriminalfällen Hannovers gewinnen. Alle Infos dazu und noch mehr zu Hannovers Erlebnisprogramm finden Sie auf: www.visit-hannover.com

Und die sechs Fälle aus der ersten Staffel sind:

Der „Fall Gaucke“

Karen Gaucke und ihr Baby Clara: Quelle: privat

Hier geht es um einen Fall, der über Jahre Hannover und ganz Deutschland bewegt hat – das Schicksal von Karen und Clara Gaucke. Die Mutter und ihr Baby verschwinden spurlos aus ihrer Wohnung am Volgersweg. Tage später schauen Polizisten dort nach – und finden eine große Blutlache unter der Küchenzeile. Es ist das Blut von Karen Gaucke, und es ist so viel, dass den Ermittlern klar ist: Die Mutter ist tot. Aber die Leiche von Mutter und Kind werden nie gefunden.

Der Fall „Garage Hakenkreuz“

Zum Start gibt es den Fall „Garage Hakenkreuz“, ein Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Lauenstein (Salzhemmendorf), der international für Empörung gesorgt hatte. Drei junge Leute aus dem Dorf hatten Ende August 2015 Molotow-Cocktails in ein Schlafzimmer geworfen. Nur durch einen Zufall kam niemand zu Schaden. Dieses Verbrechen geschah auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle aus dem Nahen Osten. Es war der erste Anschlag in dieser Zeit auf ein bewohntes Flüchtlingsheim.

„Die Kofferbabys“

Was Laura S. getan hatte, scheint unbegreiflich. Die Auszubildende steckte ihr Neugeborenes am 26. September 2016 in einen blumengemusterten Koffer, der zwischen Gerümpel in einer Abstellkammer lag. Sie versorgte das Kind nur insoweit, dass es nicht mit Schreien den Kindsvater alarmieren konnte. Vier Tage lang – neben dem Skelett eines anderen Kindes, das zwei Jahre zuvor gestorben war.

„Der Hammermord“

Der Mord an der zierlichen, nur 1,50 Meter kleinen Frau mit ukrainischen Wurzeln erschütterte ganz Hannover: Im Mai 2017 wurde die 91-jährige Etya V. in ihrer Wohnung in Hainholz brutal erschlagen. Warum musste die wehrlose, alte Dame sterben? Was war das Motiv? In der Folge „Der Hammermord“ berichtet NP-Redakteurin Britta Mahrholz über ihre Recherchen in dem Fall, über ihr Gespräch mit dem Enkel der toten Etya V. und warum ein Tatverdächtiger nach zwei Monaten U-Haft wieder auf freien Fuß gesetzt werden musste.

Der „Fall Heros“

Geldtransporter: Täglich rollten rund 1800 Panzerwagen von Heros durch Deutschland.. Quelle: Tim Schaarschmidt

Diesmal geht es um einen der größten Betrugsfälle in der Geschichte Deutschlands – der Fall Heros. Täglich fahren 1800 Panzerwagen durch Deutschland, sie sind insgesamt beladen mit rund 500 Millionen Euro. Sie gehören zu Heros, dem führenden Geldtransportunternehmen in Deutschland, ihr Hauptsitz ist am Mühlenberg in Hannover. Die Fahrer sammeln die Einnahmen von Kaufhäusern, Lebensmitteldiscountern, Elektro- und Baumärkten und Drogerien ein – oder beliefern Filialen mit Geld, je nach Wunsch. Irgendwann tauchen Unregelmäßigkeiten auf, Heros hat immer häufiger Probleme, das Geld rechtzeitig zu liefern.

Der Mann am Fenster

Es ist eines der blutigsten Verbrechen, das jemals in Hannover verübt wurde - der Mord an Bernd M. aus Herrenhausen. Getötet und zerstückelt wurde der Rentner Ende Juli 2015 in seiner eigenen Hochparterre-Wohnung an der Haltenhoffstraße. Zunächst blieb das Verbrechen unentdeckt. Am 3. August 2015 nahm der Fall aber eine dramatische Wendung, als im Mittellandkanal Säcke mit Leichenteilen gefunden wurden. Ein DNA-Abgleich bringt Gewissheit: Es sind die sterblichen Überreste von Bernd M.