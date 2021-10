Hannover

Darum geht es im heutigen Fall: Was Laura S. getan hatte, scheint unbegreiflich. Die Auszubildende steckte ihr Neugeborenes am 26. September 2016 in einen blumengemusterten Koffer, der zwischen Gerümpel in einer Abstellkammer lag. Sie versorgte das Kind nur insoweit, dass es nicht mit Schreien den Kindsvater alarmieren konnte. Vier Tage lang – neben dem Skelett eines anderen Kindes, das zwei Jahre zuvor gestorben war.

Sechs Jahre Haft, Suche nach Motiv

Anfang März 2017 wurde sie im Landgericht Hannover zu sechs Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah einen direkten Tötungsvorsatz, sie wurde wegen versuchten Totschlags verurteilt. Im Prozess erklärte die junge Frau, dass sie das Baby nicht töten wollte. Aber selbst als ihr Freund das Kind am 29. September 2016 gefunden hatte, schrieb sie ihm: „Ist nicht mein Kind.“

Warum die Angeklagte keinen anderen Weg gefunden hatte, als das Baby unter Gerümpel zu begraben, blieb unklar. Das Neugeborene lag auf dem Skelett eines im Januar 2015 geborenen Kindes, die erste heimliche Geburt der Angeklagten. Der Kindsvater hielt auch während des Prozesses zu seiner Freundin. Details seiner Aussage hatten sich aber strafverschärfend auf seine Freundin ausgewirkt.

Der Tatort: In einer Wohnung in diesem Mehrfamilienhaus lebte die Frau. Quelle: Jan Philipp Eberstein

NP-Redakteur Thomas Nagel hat den Fall lange begleitet und spricht im Podcast, wie er die familiäre Tragödie erlebt hat.

Das True-Crime-Team: Die NP-Redakteure Thomas Nagel (von links), Britta Mahrholz und Christian Lomoth. Quelle: Ilona Hottmann

