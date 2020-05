„Große Ungerechtigkeit – die junge Generation wird betrogen“

Der renommierte Jugendforscher Klaus Hurrelmann von der Hertie School of Government in Berlin ist entsetzt darüber, dass Schüler nicht mit „annähernd so viel Aufmerksamkeit, Intelligenz und Geld“ in den Corona-Zeiten bedacht werden wie die Wirtschaft oder Bundesliga. Im NP-Interview sagt er, was den Jugendichen in dieser zeit massiv schadet.

Junge Leute können nicht oder unter erschwerten Bedingungen zur Schule, müssen daheim bei den Eltern bleiben. Professor Hurrelmann, was macht das mit der Generation um die 16 Jahre?

In diesen Jahren setzten sich die Jugendlichen ganz intensiv mit sich, ihrem Körper und dem Leben auseinander. In allen ihren zentralen Entwicklungsbereichen – oder -aufgaben, wir wir sagen – sind die jungen Leute betroffen. Alles, was sie eigentlich an Schritten durchlaufen müssen, damit sie ihre Persönlichkeit weiterentwickeln können, ist massiv gestört.

Um welche Entwicklungen geht es?

Es hakt im Bereich Bildung und Qualifizierung. Da bekommen sie nur noch schmale Kost. Wenn das so weitergeht, werden sie um ein bis zwei Ausbildungsjahre oder ein bis zwei Schuljahre fast betrogen. Es gibt richtige Lücken, die sich niederschlagen werden in ihrer Qualifikation. Aber auch in Fähigkeiten etwa im sozialen Bereich.

Was passiert hier?

Sie sind noch dabei, ihre Persönlichkeit im sozialen Umgang zu entwickeln. Sie müssen sich von ihren Eltern ablösen, das geht zur Zeit praktisch nicht, weil sie gezwungen sind, mit Mutter und Vater oder nur einem Elternteil im Haus zu hocken. Die wichtige Entwicklungsaufgabe, sich von den Eltern abzulösen, sich selbstständig zu machen, eigene enge Kontakte, auch eigene Liebesbeziehungen einzugehen, ist alles massiv gestört.

Dafür konnten sie lange nicht sinnfrei shoppen….

Zu den Entwicklungsaufgaben gehört aber auch, dass sie lernen müssen, mit dem Konsummarkt und mit Medien umzugehen. Gerade hier wird im Moment ein wahrer Overkill betrieben. So viele Medien waren nie. Das trifft die jungen Leute zum Glück nicht dramatisch, weil sie medienaffin sind. Aber jetzt ist es eine einseitige mediale Kommunikation und sie verlernen die direkte Kommunikation, auch hier tun sich Lücken auf. Ein eigenes Wertesystem aufzubauen, sich sozial und politisch zu engagieren – auch das ist unter diesen Bedingungen stark eingeschränkt. Ein gutes Drittel dieser Generation, das in der Umweltbewegung wie FFF tätig war, kann nicht mehr so agieren wie vor kurzem.

Welche Gruppe der jungen Leute ist besonders hart betroffen?

Aus unseren Studien wissen wir, dass 20 Prozent der Jugendlichen schon immer Schwierigkeiten hatten. Für diese kann die jetzige Situation gravierende Folgen haben und dazu führen, dass sie den Anschluss an eine weitere Entwicklung verlieren. Das kann auch bedeuten, dass sie sich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung auf Abwegen begeben, in Rechtsradikalismus, Kriminalität, Drogenkonsum abdriften.

Vorbild Erwachsene: Länderfürsten im Machtspielkampf, Verschwörungstheoretiker demonstrieren, Verantwortliche wie ein US-Präsident Donald Trump tragen keine Verantwortung. Wie wirkt das alles auf die jungen Leute?

Aus den Studien kann man ableiten, dass Vorbild vor allem die eigenen Eltern sind. Man orientiert sich sehr stark an Mutter und Vater, an deren Lebensstil, an der Art und Weise, wie sie mit den alltäglichen Herausforderungen umgehen. Dass es im Moment so gut geht, dass Eltern und Jugendliche so nah aufeinander hocken, liegt daran, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Eltern so anerkennen und hoch schätzen. Es ist nur zu eng im Moment. Man darf auch nicht unterschätzen, dass die jungen Leute so gut gebildet sind, dass wie wissen, dass in der Politik andere Spielregeln gelten. Die wissen auch, dass ein Trump kein Vorbild ist und dass Verschwörungstheorien Quatsch sind. Insgesamt haben wir eine sehr gut gebildete junge Generation, mehr als 50 Prozent machen das Abitur. Man muss aber immer auf die 20 Prozent schauen, die Probleme haben.

Wir bekommen wahrscheinlich eine Abwrackprämie für die Automobilindustrie, aber für die jungen Leute wird im Vergleich wenig getan. Was macht das mit dem Gerechtigkeitsempfinden der Jugendlichen?

Es ist erstaunlich, dass die jungen Leute da nicht stärker aufbegehren. Aber das wird eine Frage der Zeit sein. Denn es ist so ungerecht, dass für die Wirtschaft mit ihren starken Lobbygruppen ganz schnell Milliarden und Abermilliarden bekommen, dass mit großer Intelligenz überlegt wird, wie eine Fußballliga wieder starten kann. Und dass nicht annähernd solche Aufmerksamkeit, Intelligenz und Geld ausgegeben wird, um Kitas, Schulen und Ausbildungsstätten wieder in Betrieb zu bekommen. Welche Modelle man nun bräuchte, ob man andere Räume anmieten müsste, neue Varianten wählen könnte. Objektiv ist das eine ganz große Ungerechtigkeit, die junge Generation wird hier wirklich betrogen.

Sollte die ältere Generation mehr Solidarität für die Jungen zeigen?

Ja, wir haben gelernt – etwa durch die Finanz- und die andauernde Klimakrise – , dass wir nur weiterkommen, wenn die verschiedenen Generationen sich unterstützen. Da gab es die unsägliche Diskussion in der Corona-Krise, ob es sich lohnt, die ältere Generation vor dem Virus zu schützen, weil sie eine geringere Lebensspanne hätten. Und zum Glück seitens junger Leute sehr viele, die das als menschenverachtend ablehnten. Jetzt bräuchten wir auch für die junge Generation eine ganz gezielte Unterstützung, denn deren Fälle schwimmen jetzt weg. Schulen und Ausbildungsplätze sind für ihre Entfaltungskraft zentrale Orte. Wenn die wegfallen, ist es so, als würde für deren Eltern die Arbeit wegfallen.

Sina (18): „Man muss Krisen als Chancen begreifen“

Die Alltagsstruktur, die so ein Studium der Religionspädagogik und Sozialer Arbeit mit sich bringt, „ja, die fehlt mir schon, es fällt mir schwer, mich selbst zu strukturieren“, sagt Sina Niemeyer (20). Um sich aber auch gleich an die Chancen zu erinnern, die das Zuhause-Lernen in der Calenberger Neustadt so mit sich bringt. „Ich kann mir auch die Zeit anders einteilen, das jetzt hat schon Nach- und auch Vorteile“.

Chancen, die versucht die junge Frau immer zu sehen. Ob es das Lernen auf dem Balkon oder am Ihme-Ufer ist, „das ja auch ganz schön ist“ oder die „Hoffnung, dass sich durch die Krise auch etwas ändert“ Die Zumutungen einer Konsumgesellschaft seien lange weggefallen, „wir sind auch weniger mobil, aber trotzdem fehlt nichts und irgendwie funktioniert ja auch alles“. Ihren Großeltern habe sie beigebracht, wie Videotelefonie funktioniere, „das ergibt ja auch neue Chancen, sich trotzdem zu sehen“, weiß Sina Niemeyer.

Sieht Chancen in der Krise: Sina Niemeyer lernt am Ihmeufer Quelle: Ilona Hottmann

Die ältere Generation versucht sie auch über die Arbeit in der Jugendgruppe „nos pro terra“ der Evangelischen Kirche zu erreichen, „da hat schon krasses Umdenken stattgefunden“, sagt sie. Wenn in Gottesdiensten nicht über Adam und Eva, sondern über den Klimawandel geredet werden, über den Schutz von Erde, Mensch und Tier, „da passiert richtig etwas“. Als einzelner Mensch könne man nicht viel machen, auch nicht in der Corona-Krise, weiß Sina. Man müsse sehen, dass man gut aus der Krise komme, seinen Mitmenschen helfen und irgendwie mit seinen Freunden in Kontakt bleiben, sei es telefonisch, per E-Mail oder auch persönlich. „Ohne Freunde hält man das nicht aus.“ So sehr das Digitale jetzt Chancen eröffne, so wichtig seien eben auch persönliche Kontakte – „vielleicht wird es jetzt ein Umdenken geben, vielleicht sehen jetzt Leute, dass Social Media keine echten sozialen Kontakte ersetzen kann“.

Vielleicht werden auch die Hochschulen einsehen, dass „man Online-Vorlesungen auch interaktiv gestalten kann, weil es nicht das gleiche ist wie eine Präsenz-Vorlesung“. Auch hier sieht Sina Niemeyer echte Möglichkeiten auf Veränderungen. „Man muss Krisen als Chancen begreifen“, sagt die 20-Jährige.

Joris (17): „Wir bekommen einen riesigen Schuldenberg“

Wenn Joris Stietenroth (17) an seine Zukunft als erwachsener Steuerzahler denkt, ist ihm zuweilen etwas mulmig zumute. „Der Gedanke an die Last, die auf unsere Generation durch den riesigen Schuldenberg zukommt, ärgert mich schon lange. Auch schon vor Corona“, sagt der Leibniz-Schüler. Man mache sich natürlich Gedanken, „welche Auswirkungen das auf die eigenen Steuern hat, ob man dann die Hälfte des Verdienstes abgeben muss“. Deswegen sei er auch Anfang 2019 in die Jugendorganisation der FDP, den Julis, eingetreten.

Aber es geht ihm natürlich nicht nur um den eigenen Verdienst. Joris findet, „dass alle Gesetze auf den Prüfstand müssen. „Klar, im Moment heißt das Thema nur nur Corona, das ist auch verständlich, aber es wird zu wenig über wesentliche Dinge geredet.“ Über viele Gesetze und Regelungen im Bereich Sozialhilfe oder Umweltschutz müsse man grundsätzlich reden, ob sie nicht veraltet seien. „Jedes einzelne Gesetz sollte man diskutieren.“ Denn es gebe immer mehr Steuern, mehr Abgaben, „aber altes wird nicht abgeschafft. Das belastet meine Generation umso mehr“, sagt der junge Mann, der damit liebäugelt, ein Jura-Studium nach dem Abi zu beginnen.

Ärgert sich über künftige Staatsschulden: Joris Stietenroth vor der Leibniz-Schule Quelle: Ilona hottmann

Nun aber muss er für die Schule lernen, allerdings im Home Schooling. Jetzt im elften Jahrgang werde man auf die Abiturprüfungen vorbereitet, im Präsenzunterricht falle das Lernen leichter, das fehlt ihm schon. In Videokonferenzen mit den Lehrern könne man aber alles besprechen, Verständnisfragen klären, „man sieht, welche Chancen die Digitalisierung bringt“. Jedenfalls, wenn alle gut ausgestattet sind. „Es gibt auch viele Schüler, die von zuhause aus nicht die Unterstützung bekommen wie andere und dadurch entsteht auch eine Chancenungerechtigkeit.“

Was Joris in diesen Corona-Tage auch umtreibt, sind Erwachsene, die sich mit wilden Verschwörungstheorien auf Corona-Demos tummeln. Für ihn unverständlich, „ja, erschreckend“. Denn „das sind eigentlich normale Erwachsene, das sind nicht nur die, die schon lange im Milieu der Verschwörungstheoretiker sind“, sagt er. „Da sind Erwachsene, von denen man das eigentlich nicht gedacht hätte.“

Marlene (17): „Dieser Egoismus macht mich wütend“

Sie ist jung, sie ist kämpferisch und sie will etwas bewegen. Doch die Corona-Krise bedeutete Stillstand, das musste sie „erst einmal verarbeiten, da war ich zwischendurch auch ganz schön verzweifelt“. Doch nun geht Marlene Vogelsang wieder auf Demos – natürlich auf Abstand, organisiert den Widerstand gegen Rechtsextremismus und organisiert Telefonkonferenzen mit Klimaschützern.

„Wir dürfen uns einfach nicht verlieren“, sagt die 17-Jährige aus Peine. Und meint damit junge Menschen wie sie, die in der Grünen Jugend Hannover und in der Fridays-for-Future-Bewegung für eine bessere Welt kämpfen. „Die Arbeit für uns wird schwieriger, weil das andere Thema so präsent ist. Großdemos für mehr Klimaschutz? Gestrichen! Dafür redet die Politik über Abwrackprämien auch für Autos mit Verbrennungsmotoren. Dabei sollte 2020 das letzte Jahr sein, in dem Maßnahmen gegen die Erderwärmung noch fruchten würden. „Das lässt mich nicht kalt“, sagt die Gymnasiastin, die nächstes Jahr ihr Abi machen will. Aber jammern helfe nicht, „es ist unsere Aufgabe, die Politik darauf hinzuweisen, dass wir uns rückschrittliche Dinge wie Abwrackprämie oder unsinnige Subventionen für fossile Sektoren nicht mehr leisten können. Auch nicht in einer solchen schwierigen Situation.“

Denkt politisch: Marlene Vogelsang Quelle: Christian Behrens

Erwachsene auf sogenannten „Hygiene-Demonstrationen“ ohne Maske und Abstand erinnern sie an den Umgang Erwachsener mit der Klimakrise. „Diese Verantwortungslosigkeit, dieser Egoismus machen mich wütend. Es macht mich wütend, Leute zu sehen, die nur auf sich selbst bedacht sind, und die sich nicht richtig informieren“.

Auch wenn „das Private künftig immer politischer“ werde, hat die 17-Jährige natürlich ein Privatleben mit Freundinnen, Hobbys, verständnisvollen Eltern. Die Corona-Krise trifft sie, eine gewisse Angst um die Zukunft gebe es „bis zu einem gewissen Grad“. Aber: „Ich bin im Gegensatz zu anderen auch in einer privilegierten Situation. Ich kann zuhause in Ruhe lernen, ich bin gut in der Schule, mich trifft das nicht so sehr wie Menschen, die geflüchtet oder Opfer von Faschismus sind“.

Von Petra Rückerl