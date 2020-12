NP-Besuch auf der Covid-Station: „Jeder weiß, worum es geht“

Hannover

Bis zum März war die 9 eine normale Station des Diakovere Henriettenstiftes in der Südstadt. Seit Beginn der Corona-Krise liegen in dem Bereich im ersten Obergeschoss ausschließlich Covid-19-Patienten. 250 waren es im Laufe des zu Ende gehenden Jahres, 24 sind es aktuell, fünf weitere liegen auf der Intensivstation, einer davon muss beatmet werden.

In einem himmelblau gestrichenen Quader steht der Satz „Wer den Tag mit einem Lachen beginnt, hat ihn schon gewonnen“ an der Wand. Ein Mutmacher. Zeit, auf den Spruch zu schauen, hat hier gerade keiner. Dr. Martin Fuchs ist eigentlich Oberarzt für Kardiologie im Zentrum für Innere Medizin, seit dem Ausbruch der Pandemie ist der 50-Jährige einer der kompetentesten Covid-Bekämpfer des Henriettenstiftes, in dem er seit gut einem Jahrzehnt tätig ist. „Wir arbeiten an der Grenze. Jeden Tag“, sagt Dr. Fuchs hinter seiner Maske und schickt hinterher: „Das ist nicht dauerhaft aufrechtzuhalten.“ Fuchs sieht „keine Entspannung“ der Situation, Hoffnung machen ihm allein die Impfstoffe, die schon zugelassen oder kurz vor der Zulassung sind. „Die Impfung ist das einzige, was wirklich hilft.“

Zehn Fachkräfte im Dreischicht-System

Zehn Pflegefachkräfte kümmern sich im Dreischicht-System rund um die Uhr um die Patienten, Sebastian Heuer hat den Dienstplan covid-tauglich komplett umgebaut. Der 44-Jährige ist seit 20 Jahren im Haus, hat inzwischen die pflegerische Leitung der Station 9. „Hier kann nicht jeder arbeiten“, weiß Heuer, der froh darüber ist, dass sich kein einziger aus der Kollegschaft mit dem Virus angesteckt hat.

Zwei Wochen sind die Patienten im Schnitt auf Station, der Jüngste ist aktuell 33, und es gibt auch kleine Erfolgsgeschichten. „Wir hatten eine 101-Jährige mit Covid und gleichzeitig einem Oberschenkelhalsbruch“, erinnert sich der Chef-Pfleger, „beides hat sie gut überstanden.“ Bei jedem Gang in eines der Einzelzimmer müssen die Pflegekräfte jedes Mal neu Vollschutz anlegen und hinterher entsorgen. Handschuhe, Kittel, Brille, Haube und Mundschutz. „Wir müssen so oft im Zimmer sein, wie es irgend geht“, erklärt Heuer.

Patienten könnten ihren Zustand selbst schwer einschätzen, zum Zeitpunkt x könne sich einer noch richtig gut fühlen, zum Zeitpunkt x plus zwei Stunden sei die Sauerstoffsättigung derart gesunken, dass die sofortige Verlegung auf die Intensivstation überlebenswichtig sei. „Diesen Zeitpunkt dürfen wir nicht verpassen“, sagt Heuer, „sonst wird es schnell sehr kritisch“.

Jeder Tag eine Herausforderung

Ob Oberarzt Fuchs oder Chef-Pfleger Heuer, vom Covid-Team schwärmen beide. „Berufsgruppenübergreifend zusammengewachsen“ sei man, sagt Dr. Fuchs, Ärzte, Pfleger, Physios und Reinigungskräfte würden perfekt harmonieren: „Das ist schon ein starkes Stück.“ Trotz der hohen Belastung würde sich kaum einer krank melden, betont Sebastian Heuer: „Hier weiß jeder ganz genau, worum es geht.“ Jeder Tag sei eine neue Herausforderung. Sinnvoll habe er seine Tätigkeit immer beurteilt, sagt der pflegerischer Stationsleiter, aber „so sinnvoll wie in diesem Jahr habe ich meinen Job niemals zuvor empfunden“.

„An diesem Virus kann jeder erkranken“

Nach knapp 30 Minuten ist der NP-Besuch auf der Covid-Station des Diakovere Henriettenstiftes beendet, aber eines ist beiden Gesprächspartnern noch wichtig: „An diesem Virus kann jeder erkranken“, sagt Heuer, „egal, wie jung, wie alt, wie fit.“ Und: „Mit zu Hause bleiben, ist uns am besten geholfen“, sagt Dr. Fuchs, „auch im neuen Jahr müssen wir ganz besonders auf uns und unsere Mitmenschen achtgeben. Es ist noch nicht vorbei, wir sind noch mittendrin.“

Von Christoph Dannowski