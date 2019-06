Hannover

Als Darya Faarahmandnia, genannt Dari, drei Jahre alt ist, bekommen die Eltern die Schreckensnachricht. Ihr Kind hat Leukämie. Das Norddeutsche Knochenmark –und Stammzelspender-Register (NKR) startete 2003 eine der größten Aktionen, die es bis dahin bundesweit gegeben hat. 39.000 Menschen lassen sich registrieren. Auch die NP rief damals zur Typisierung auf. Und tatsächlich war ein passender Spender dabei. Dari ist heute 19 Jahre alt, kerngesund und macht eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten in Hamburg.

Verkaufsstart der Race-Ducks

So ist sie am Sonnabend extra in ihre alte heimat Hannover gekommen, um das NKR zu unterstützen. Es ist der Auftakt zum Verkauf der kleinen, gelben Enten, die in diesem Jahr zum zehnten Mal im Maschsee ein Rennen absolvieren dürfen. Zu Gunsten des Registers. „Es ist wichtig für mich hier zu sein, so können andere sehen, dass mir geholfen wurde. Ich möchte repräsentieren“, sagt Dari. Und es war denkbar schwierig damals. Daris Mutter ist Argentinierin, ihr Vater aus Persien. Schon Menschen aus Nord- und Süddeutschland hätten teils unterschiedliche Voraussetzungen für Spender, erklärt Marlena Robin-Winn, NKR-Geschäftsführerin.

„Es schadet doch nicht!“

Daris Spenderin kam aus der Umgebung. Die beiden stehen bis heute in Kontakt. „Man kann das kaum realisieren, es war schon komisch“, erinnert sich Dari an das Kennenlernen vor vier Jahren. Wobei sie zum ersten Mal kurz nach der Spende aufeinander trafen – daran hat sie aber keine Erinnerungen mehr. Auch an die Krankheit selbst nicht. Ohnehin hat Dari erst mit zehn Jahren erfahren, dass sie schwer krank war. Ihre Mutter wollte nicht, dass ihr Kind in der Schule anders behandelt wird, Krebs kann ein Stigma sein. „Ich bin ein normaler Mensch, es ist komplett weg.“ Und was sagt sie Menschen, die überlegen, sich typisieren zu lassen? „Man sollte das machen, es schadet doch nicht!“ Und rettet vielleicht Leben.

Das NKR veranstaltet wieder ein Entenrennen

Fast 40.000 Menschen haben sich bei der großen Spendersuche 2003 typisieren lassen. Jede Probe muss dafür im Labor untersucht werden. Damals kostete das jeweils 50 Euro, heute sind es noch 35 Euro. Diese Kosten werden weder aus öffentlicher Hand noch von Krankenkassen übernommen. Daher ist das NKR nicht nur immer auf der Suche nach potenziellen Stammzellspendern, sondern auch nach Geldspenden. Zum zehnten Mal findet am 17. August das Entenrennen auf dem Maschsee statt. Jeder kann eine kleine Quietscheente für fünf Euro erwerben, die dann im Wasser antritt. Das Geld fließt ausschließlich in die Typisierung, nicht in die Verwaltung. Samantha Striegel hat am Kröpcke schon kurz nach dem Verkaufsstart eine Ente adoptiert, das Plastiktier ist mit einer 3 gekennzeichnet, die 25-Jährige bekommt einen Aufkleber mit der Nummer, der als Adoptionsurkunde dient. „Ich mache eine Ausbildung zur Krankenschwester, da bekommt man jeden Tag mit, wie wichtig so etwas ist. Und ich selbst habe ein gesundes Kind – wenn man anderes hört, weiß man das wirklich nochmal zu schätzen.“ Vielleicht macht die Nummer 3 das Rennen – und Striegel und ihr Sohn Milian (3) gewinnen einen der zahlreichen Preise.

Die Race-Ducks sind auch zu kaufen an folgenden Stellen:

NP-Geschäftsstellen sowie den Ticketshops, Galeria Kaufhof am Ernst-August-Platz, Ernst-August-Galerie, Hannover Marketing und Tourismus, MHH-Rezeption, Böhnert Filialen, Möbel Höffner, I.G. von der Linde, Parfümerie Liebe

Von Eva-Maria Weiß