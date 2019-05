Hannover

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Party-Wochenende auf der Expo-Plaza.

Der Ablaufplan

ab 14:00 Uhr | Einlass 15:00 Uhr | BenjRose 15:45 Uhr | Wingenfelder 16:50 Uhr | Lea 18:30 Uhr | Lukas Graham 20:15 Uhr | Rea Garvey 22:00 Uhr | Lenny Kravitz 00:00 Uhr | Ende

Gibt es noch Karten? Das NDR-2-Expo-Plaza-Festival heute ist mit 25 000 Fans ausverkauft. Für die N-Joy-Starshow morgen gibt es noch Tickets an der Tageskasse (Eingang Ost an der U-Bahn-Station, öffnet ab 13.00 Uhr.

Gelten die Tickets für öffentliche Verkehrsmittel? Ja. Wenn Sie aus Hannover kommen, ist diese Form der Anreise dringend zu empfehlen. Die Karten gelten im GVH-Bereich. Zum Expo-Gelände fahren Sie mit den Linien 6 und 16 bis zur Endstation an der Expo-Plaza.Wenn ich mit dem Auto komme:

Wo gibt es Parkplätze? Parkplätze sind rund um das Expo-Gelände ausreichend vorhanden und problemlos zu finden (Parkplatz Ost 14 und das Parkhaus Süd 26).

Kann ich Getränke mitnehmen? Ja, aber nicht sehr viele: Jeder Besucher darf bis zu 0,5 Liter im TetraPak oder in einer PET-Flasche mitbringen. Erlaubt sind ausschließlich alkoholfreie Getränke.

Zur Galerie Hochsommerliche Temperaturen und Live-Musik. Tausende Musikbegeisterte feiern bei Starshow auf der Expo-Plaza.

Was ist nicht erlaubt? Professionelle Digitalkameras, Klappstühle, Campinghocker, Selfie-Sticks, Tupperware, Laserpointer.

Wie wird das Wetter? Es gibt heute einen Mix aus Sonne und Wolken in Hannover. Im Tagesverlauf weht ein böig auffrischender Westwind. Die Temperatur steigt im Laufe des Tages auf 23 Grad an. Am Abend 16 Grad (um 21 Uhr) und 12 Grad (Mitternacht). Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 30 Prozent.

Von NP