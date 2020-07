Hannover

Bodgan Dragus würde jeder Rockband zur Ehre gereichen: Die langen, dichten Haare zum Zopf gebunden, zerrissene Jeans, schwarze Lederjacke, volle Lippen. Doch anstatt mit Heavy Metal hat es der erste Geiger der NDR-Radiophilharmonie lieber mit Mozart. Und als Virtuose ist natürlich sein Instrument wie ein Körperteil für ihn. Deshalb verklagte der Musiker am Mittwoch einen harmlosen Ford-Fiesta-Fahrer im Landgericht.

Bei einem Unfall am 7. November 2017 am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer (Südstadt) war der Ford-Fahrer auf den stehenden Mercedes des Geigers aufgefahren. Dragus wollte gerade links auf den NDR-Parkplatz abbiegen. Bei dem Unfall nahm die Violine des Musikers aus dem Jahr 1755 Schaden. Das Instrument hat einen Wert von 200.000 Euro.

Ford-Fahrer hatte eindeutig Schuld

Auch Bodgan Dragus erlitt ein Schleudertrauma. Er leide heute noch unter Schwindelanfällen, Kopfschmerzen, Tinnitus und Schlafstörungen, sagte er am Montag. Ärztliche Atteste dafür liegen nicht vor. Für die Reparatur der Geige verlangt er 1429 Euro und mindestens 4000 Euro Schmerzensgeld. „Mein Arzt hat mir eine leichte Osteoporose attestiert. Der Unfall hat mir nicht gut getan“, erzählt die erste Geige. Auf dem Podest habe er mittlerweile „Höhenangst“. So manchen Auftritt habe er nur mit Schmerzmitteln absolvieren können, beschreibt der Musiker einen gewissen künstlerischen Verlust.

Der Ford-Fahrer trägt die Schuld an dem Unfall. Aber ist die Geige wirklich durch den Unfall beschädigt worden? „Durch den Aufprall hat das Instrument kleine Risse bekommen“, sagt Dragus. Und es sei sehr kalt an dem Tag gewesen. Vielleicht spiele das auch eine Rolle.

Violine ausreichend geschützt?

Die Gegenseite argumentierte, dass man ein so teures Instrument besonders schützen müsse. Ein normaler Geigengasten reiche da eventuell nicht aus. Wie mag man ein Instrument schützen? fragt man sich. Anschnallen? Der Philharmonist greift zum Sarkasmus: „Meine Frau hat ein Cello für eine Million. Was wäre, wenn ich noch fünf Geigen dabei hätte“, lautet seine rhetorische Frage. So eine wertvolle Instrumenten-Familie kann man kaum adäquat schützen, will er sagen.

Richter Christian Lubrich erklärte den Parteien im Landgericht Hannover: „Wenn es keinen Vergleich gibt, brauchen wir mindestens zwei medizinische Gutachten.“ Das würde den Rechtsstreit in die Länge ziehen und arg verteuern. So einigte man sich schnell: 5000 Euro für Geige und erlittene Schmerzen; damit sind alle weiteren Forderungen abgegolten.

Das Wichtigste: Die Violine spielt wieder wie am ersten Tag.

Von Thomas Nagel