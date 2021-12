Hannover

Die Corona-Soforthilfe des Landes Niedersachsen war im vergangenen Jahr dazu gedacht, Unternehmen und Selbstständige schnell und unbürokratisch finanziell unter die Arme zu greifen, damit sie die Zeit der Pandemie mit zum Teil erheblichen Umsatzrückgängen wirtschaftlich überstehen. Jetzt kommt das böse Erwachen: Die N-Bank (Investitions-und Förderbank des Landes) hat eine Überprüfung auf zu hohe oder nicht berechtigte Zahlungen gestartet – und setzt damit offenbar eine Vielzahl Kleinunternehmer und Selbstständiger, auch Gastronomen, unter wirtschaftlichen Druck. In der weiter anhaltenden Pandemie mit finanziellen Einbußen sind sie nicht in der Lage, das Geld zurückzuzahlen.

Mehr als 138.000 Bescheide hatte die N-Bank in Hannover im November landesweit verschickt. Bis zum Freitag, 17.Dezember, müssen sich die Angeschriebenen über ein Datenportal zurückgemeldet haben. Mit Stand November hatte das Land mehr als sechs Milliarden Euro Hilfe ausgezahlt, davon gut eine Milliarde als Soforthilfe. Die Höhe der Auszahlung basierte auf Angaben der Antragstellenden, so die N-Bank. Sollte eine Rückzahlung fällig werden, so muss die bis zum 28.Februar 2022 erfolgen. Konkret geht es um Hilfen für die Monate April bis Juni 2020 in Höhe von Minibeträgen bis zu 25.000 Euro für größere Unternehmen.

Hoteliers stellen Anträge auf Stundung oder Fristverlängerung

Es zeige sich schon jetzt, dass einige Unternehmen diese Finanzhilfe gar nicht benötigt hätten, rund 10.000 Unternehmen hätten bereits 62 Millionen Euro zurückgezahlt, so die N-Bank. Während andere Förderprogramme weiterlaufen, gehen die Corona-Soforthilfen nun in die Abrechnung – unabhängig von der aktuellen wirtschaftlichen Lage der Selbstständigen oder Unternehmer. „Viele Gastronomen haben einen Antrag auf Fristverlängerung oder auf Stundung gestellt“, sagt Renate Mitulla, Geschäftsführerin beim Hotel-und Gaststättenverband Dehoga.

Was Hoteliers und Restaurant-Betreiber fassungslos mache, sei die Tatsache, dass am Beginn weiterer Corona-Auflagen mit damit verbundenen Einnahmerückgängen das Land nun auf Rückzahlung der Soforthilfen dränge. „Viele Betriebe sind noch immer nicht in der Lage, diese Soforthilfen zurückzuzahlen “, so Renate Mitulla. Bernd Pütz, Sprecher der N-Bank, sagte am Dienstag, dass das Fallbeil nicht sofort am 28.Februar falle, wenn Betriebe und Selbstständige ihre wirtschaftliche Not nachweisen können. „Es muss natürlich alles belegbar sein und mit Corona zu tun haben.“

Personalkosten sind mit anrechenbar bei der Soforthilfe

Dass die N-Bank aktuell die Abrechnung der Sofort-Hilfen – unabhängig der weiter grassierenden Corona-Pandemie – nun einleite, habe mit gesetzlichen Vorschriften des Bundes zu tun. „Wir haben auch immer kommuniziert, dass es zur Überprüfung kommt.“ Immerhin: Zunächst seien Personalkosten bei der Soforthilfe nicht anrechenbar gewesen, dies sei nun anders. Sie werden nicht mehr gegengerechnet, so der Sprecher, sondern könnten als Ausgaben mit angegeben werden. „Eine Verzinsung gibt es außerdem nicht, nur die Summe ist rückzahlbar.“

Anrechenbarkeit der Personalkosten, keine Verzinsung, Möglichkeit zur Stundung oder späteren Rückzahlung – für einen selbstständigen Berater aus der Region Hannover ist dies bereits eine große Hilfe. Von ihm verlangt die N-Bank bis Ende Februar 13.000 Euro zurück, aus der Soforthilfe des Landes und einem Programm mit Hilfe des Bundes.

„Präsenzveranstaltungen finden so gut wie nicht statt“

„Für diese Summe müsste ich ein neues Darlehen aufnehmen. Aus der Schuldenfalle komme ich so natürlich nie.“ Der selbstständige Berater sagt, ab März 2020 seien seine Einnahmen dramatisch eingebrochen, da er überwiegend Präsenzveranstaltungen für Unternehmen in Hotels oder in den firmeneigenen Räumen angeboten habe. „Bis heute findet da so gut wie nichts statt.“ Die neue Corona-Variante Omikron habe die Lage verschärft: „Im Januar und Februar habe ich bislang keine Aufträge“.

Von Andreas Voigt