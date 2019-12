Mysteriöser Fall in Linden: Sollte Frau gekidnappt werden?

Hannover

Ein mysteriöser Vorfall in Linden beschäftigt die Polizei: Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonnabendabend, 7. Dezember, eine 25-Jährige an der Posthornstraße angesprochen. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, wollte er, dass die junge Frau in sein Auto steigt. Mehrere couragierte Passanten verhinderten dies, indem sie der Hannoveranerin halfen.

Die Frau war gegen 22.45 Uhr an der Posthornstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 31 hielt ein weißer Transporter neben ihr und der Fahrer bot der jungen Frau an, sie nach Hause zu fahren. Als die Hannoveranerin ablehnte und weiterging, fuhr der Unbekannte vor ihr auf den Gehweg, stieg aus seinem Fahrzeug und forderte sie auf, einzusteigen.

Mehrere Passanten wurden auf das Geschehen aufmerksam und sprachen sowohl die 25-Jährige, als auch den Unbekannten an. Während einer der Helfer die Frau zu einer Stadtbahnhaltestelle begleitete, redeten die übrigen Personen auf den offenbar zunehmend aggressiver werdenden Mann ein, bis er mit seinem Transporter davonfuhr.

Die junge Frau erstattete später Anzeige gegen den Unbekannten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Freiheitsberaubung aufgenommen.

Der bislang unbekannte Verdächtige wird so beschrieben: Er ist etwa 38 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und von dicker Statur. Er hat schwarze Haare, einen dunklen Dreitagebart, wirkte insgesamt ungepflegt und ist laut Zeugen „von südeuropäischer Erscheinung“.

Die Hintergründe des Vorfalls sind zurzeit unklar. Die Ermittler bitten Zeugen, insbesondere die Passanten, die der jungen Frau zu Hilfe geeilt sind, sich bei der Polizeiinspektion West unter der Rufnummer 05 11/109 39 20 zu melden.

Von Britta Mahrholz