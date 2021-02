Mysteriöser Balkon-Sturz in Hannover: Frau (36) wollte sich selbst umbringen

Hannover

Das Rätsel um den mysteriösen Balkon-Sturz einer Frau (36) vor drei Monaten in Hannover ist gelöst. Die 36-Jährige ist keinem Verbrechen zum Opfer gefallen, sondern hat versucht, sich selbst umzubringen. Zunächst war ihr Lebensgefährte (44) in Verdacht geraten, etwas mit dem Geschehen in Vahrenwald zu tun zu haben. Er saß deshalb sogar in Untersuchungshaft.

Abgespielt hat sich das ganze Drama am 24. Oktober kurz vor Mitternacht in einer Wohnung an der Vahrenwalder Straße. Die Frau war vom Balkon im dritten Stock gestürzt und landete auf einem Vordach. In einer dramatischen Rettungsaktion konnten Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst das Opfer bergen.

Vahrenwalder Straße: Hier stürzte sich die Frau vom Balkon. Quelle: Elsner

Die 36-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Während Ärzte in einer Klinik um ihr Leben kämpften, geriet der Freund der Frau unter Verdacht. Die Polizei hielt es für möglich, dass der 44-Jährige seine Partnerin vom Balkon geschubst oder gestoßen haben könnte.

Nachbarn hören Hilfeschreie einer Frau

Zudem berichteten Nachbarn, dass sie durch Hilfeschreie einer Frau auf die Situation an der Rückseite des Gebäudes aufmerksam geworden waren. „Zeugen berichteten auch von einem Aufprallgeräusch“, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Kathrin Söfker. Dabei handelte es sich sehr wahrscheinlich um den Aufprall der 36-Jährigen auf dem Vordach.

Der Lebensgefährte, der zum Zeitpunkt des Vorfalls 2,9 Promille intus hatte, wurde festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 44-Jährigen. Rund zweieinhalb Wochen saß der Mann im Gefängnis.

Überraschende Wende

Dann wurde der Haftbefehl überraschend aufgehoben. In der Zwischenzeit war die Frau von den Ärzten im Krankenhaus stabilisiert worden. Sie schwebte nicht mehr in Lebensgefahr und konnte von der Polizei zum Geschehen vernommen werden.

Auf diesem Vordach blieb die 36-Jährige liegen. Quelle: Sartorius

Dabei kam heraus, dass die 36-Jährige weder von ihrem Freund geschubst noch vom Balkon gestoßen wurde – sie wollte Selbstmord begehen. Söfker: „Die Frau hat ausgesagt, dass sie in Suizidabsicht vom Balkon gesprungen sei.“

Opfer hängt fest

Die Hilfeschreie, die Zeugen gehört hatten, stammten wohl tatsächlich von der 36-Jährigen: Nach ihrem Sprung hing sie zunächst am Balkongeländer fest und soll geschrien haben – bis ihr Körper auf dem Vordach aufschlug.

Hinweise, dass es doch anderes gewesen sein könnte und dem Lebenspartner strafrechtlich relevante Vorwürfe zu machen wären, gibt es nicht. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den Mann jetzt eingestellt.

Von Britta Mahrholz