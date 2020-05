Mutter sagt gegen Sohn aus – Bewährungsstrafe

Hannover

Was ist in dieser Familie nur schief gelaufen? Mit ihrer Aussage vor dem Schöffengericht hat Eva Gehrken (44, Name geändert) ihren Sohn Maurice D. (21) fast ins Gefängnis gebracht. Der Angeklagte wurde wegen Einbruchs und Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz zu einem Jahr und vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er muss auch noch 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

„Eigentlich war es klar, dass es mein Sohn war. Er hat uns schon vorher bestohlen“, erzählte die Mutter im Gericht. Maurice D. war am 17. August 2019 in die Wohnung der Mutter eingebrochen. Er stahl elf Designer-Handtaschen (darunter Louis-Vuitton-Taschen), Handschuhe und Tücher. Angeblicher Wert: 4000 Euro. Die teuren Handtaschen habe sie alle geschenkt bekommen, erklärte die arbeitslose Mutter.

Sohn durfte sich Mutter nicht nähern

In der Zeit vom 16. bis 23. August 2019 wurde der Angeklagte siebenmal vor der Wohnung der Mutter in Hannover gesehen. Dabei durfte er sich ihr nicht mehr nähern. „Es gab Streit“, erklärte die attraktive Mutter lapidar das Näherungsverbot. Schöffenrichter Ulrich Kleinert fragte nach, ob es Tätlichkeiten gegeben habe. Die vielsagende Antwort: „Es ist etwas vorgefallen.“

Der Angeklagte zeigte sich zu Anfang der Verhandlung uneinsichtig. „Ich werde ja sowieso in Berufung gehen“, erklärte er trotzig. Dabei war die Beweislage mehr als eindeutig. Eine Videokamera filmte Maurice D., wie er die Beute am Hauptbahnhof in ein Schließfach stopfte. Nach langem Zureden von Richter und Anwalt Oliver Langer gestand der junge Mann die Tat.

Angeklagter plünderte Konto des Freundes der Mutter

Und es war nicht sein erster Kontakt mit der Justiz. Ende 2019 war er zu einer Jugendstrafe zu 18 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte 55.000 Euro vom Konto des Anwalts seiner Mutter abgeräumt, während sie und der Anwalt in Spanien urlaubten. Das Urteil ist rechtskräftig.

„Bei diesem Prozess habe ich noch die Aussage verweigert“, meinte die Mutter in einer Prozesspause. Jetzt gehe das nicht mehr, irgendwann müsse ihr Sohn für seine Sachen gerade stehen. Als Sohnemann bei der Mutter einbrach, war sie ebenfalls im Urlaub.

Die Mutter stand vor Jahren ebenfalls mal vor Gericht. Das Kuriose daran: Sie sollte Einbrechern Tipps gegeben haben. Sie kannte vermögende Leute, die gerade im Urlaub waren. Ihr Anwalt paukte sie raus – Freispruch. Zumindest im juristischen Sinne hat der Volksmund bei dieser Familie nicht Recht: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

Von Thomas Nagel