Mutter darf trotz Einreiseerlaubnis nicht nach Hannover

Raji Mathew (44) ist verzweifelt. Seit mehr als eineinhalb Jahren versucht er, seine Mutter Annamma (74) und seine Nichte Hanna (14) aus Indien nach Hannover zu holen. Bislang vergeblich. Dabei hat seine Mutter eine Niederlassungserlaubnis für Deutschland. Und da sie das Sorgerecht für Hanna hat, ist es keine Frage, dass die Jugendliche mitkommen muss.

Eigentlich ist das alles kein Problem. Eigentlich. Aber es habe schon beim Aufenthaltsstatus der Mutter angefangen. „Ich musste herausfinden, dass sie eine Niederlassungserlaubnis“, erzählt Raji Mathew. Die Ausländerbehörde der Stadt Hannover habe ihm das nicht gesagt. So gingen schon Monate nutzlos ins Land.

Mutter arbeitete als Krankenschwester in der Region

Annamma Mathew kam 1964 mit einem christlichen Orden nach Deutschland. Ihr Mann kam kurze Zeit später nach. Damals wurden Krankenschwestern gesucht. Sie hat mehr als 20 Jahre im Klinikum Wahrendorff gearbeitet und Rentenansprüche erworben. 1992 ging das Ehepaar zurück nach Indien. Raji Mathew, 1976 in Lehrte geboren, blieb in Deutschland. Der Statiker hat eine Familie gegründet, und lebt jetzt in der Südstadt.

Zwei Schicksalsschläge bewegten den Familienvater, Mutter und Nichte nach Hannover holen zu wollen. Zuerst verstarb seine Schwester 2017, ein Jahr später sein Vater. „Meine Mutter ist gehbehindert und auf fremde Hilfe angewiesen“, erzählt er. Doch die Leute, die ihr helfen, würden ihre Situation schamlos ausnutzen. Also stellte er am 5. August 2019 beim Deutschen Generalkonsulat in Bangalore Anträge auf National-Visa.

Mutter und Nichte haben bereits Visa

Im März 2020 habe das Generalkonsulat die Visa genehmigt. „Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte eine Urkundenüberprüfung seitens der Ausländerbehörde eingeleitet werden können“, sagt Raji Mathew. Es dauerte weitere sieben Monate (!), bis die Niederlassungserlaubnis ausgestellt war. Weitere zweieinhalb Monate sei dann die Urkundenüberprüfung eingeleitet worden. Die Stadt verlangt die Sterbeurkunden von Vater und Schwester und die Geburtsurkunde der Nichte.

„Diese Urkunden müssen von der deutschen Auslandsvertretung überprüft werden“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Regelbearbeitungszeit mehrere Monate. Die Überprüfung der Personenstandsurkunden sei eine bundesgesetzliche Regelung. Nun hatte sich Raji Mathew mit dem zuständigen Sachbearbeiter bei der Stadt Hannover darauf geeinigt, lediglich die Sorgerechtsurkunde der Mutter für ihr Enkelkind zu überprüfen.

Stadt verweist auf Zuständigkeit des Konsulats

Das würde das Verfahren wesentlich abkürzen. Doch auch das scheint wieder in weiter Ferne gerückt zu sein. „Warum hält sich der städtische Mitarbeiter nicht an sein Wort?“, fragt sich der Familienvater. Pressesprecher Möller ging auf solche spezielle Fragen nicht ein. „Aus datenschutzrechtlichen Gründen“, wie es heißt.

Und im Übrigen sei die Ausländerbehörde ihren Mitwirkungspflichten „im konkreten Fall immer rasch nachgekommen“. Außerdem müsse das Generalkonsulat über die Anträge entscheiden. Auch das hat Raji Mathew schon öfter gehört im Laufe der vergangenen 18 Monate: Zuständig seien immer die Anderen.

Von Thomas Nagel