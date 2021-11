Hannover

Ein Verbrechen hat oft mehr als ein Opfer. So wie im Fall der Familie Niemöller (Name geändert) in der Region Hannover. Ende Mai 2021 wurde Marcel V. (42) im Landgericht Hildesheim zu vier Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte Friederike Niemöller zwei Mal vergewaltigt, zur Tatzeit war das Mädchen zwölf Jahre alt. Zudem fand die Polizei bei dem Unternehmer auch noch 1799 kinderpornografische Bilder und zehn Videos mit demselben Inhalt.

Der Verurteilte war bereits vorher wegen des Besitzes von kinderpornografischen Details verurteilt worden. Er hat Revision gegen das Urteil eingelegt. Und ist immer noch auf freiem Fuß. „Es passiert einfach nichts, wo leben wir eigentlich“, fragt sich die Mutter. Niemand der Familie könne mit dem Geschehen abschließen, solange dieser Mann in Freiheit sei.

Der Verurteilte entzweit die Familie

In der Regel dauert es etwa ein Jahr, bis der Bundesgerichtshof (BGH) über die Richtigkeit eines Urteils entschieden hat. Nur ein Bruchteil der Revisionen ist erfolgreich. Die Revision ist keine Tatsachen-Instanz. Die BGH-Richter überprüfen die Entscheidung lediglich auf Rechtsfehler.

Im Fall der Familie Niemöller kommt noch eine tragische Komponente hinzu. Marcel V. war und ist mit der älteren Schwester des Opfers liiert. „Sie hält immer noch zu ihm, deswegen herrscht Funkstille zwischen uns“, sagt die Mutter Lina Niemöller.

Und über seine deutlich jüngere Freundin habe der Angeklagte auch indirekt Kontakt zu Frauen mit Kindern. Und zwar über Facebook. Wieso sollte sich dieser Mann jetzt noch zurückhalten, wo ihm eine jahrelange Haftstrafe drohe, fragt sich die Mutter.

Zwischen Anzeige und Verurteilung vergingen zweieinhalb Jahre

Die Vergewaltigungen ihrer Tochter ereigneten sich im Mai 2018. Laut Urteil des Landgerichts Hildesheim nutzte der Verurteilte eine Gelegenheit aus, als seine Freundin beruflich über Nacht nicht im Haus war. Friederike übernachtete trotzdem bei ihm. Noch heute leidet sich unter dem Geschehen. In einem Alter, in dem Jugendliche auf Partys gehen, klammert sie ich an ihre Eltern. „Unsere Tochter weint schnell, ist oft gekränkt“, sagt ihr Vater.

Was die Eltern auch nicht verstehen: Wieso hat es überhaupt so lange gedauert, bis Marcel V. der Prozess gemacht wurde? Im November 2018 erfolgte die erste Vernehmung des Kindes. Erst zweieinhalb Jahre später wurde der 42-Jährige verurteilt. Er hatte vor dem Landgericht Hildesheim geschwiegen. Vielleicht, weil die Gerichte so überlastet sind, dass nur Haftsachen mit Dringlichkeit verhandelt werden?

Und Lina Niemöller fühlt sich an ihre Kindheit erinnert. Mit Tränen in den Augen erzählt sie: „Ich bin auch missbraucht worden - von meinem Schwager. Ich war damals 13 Jahre alt. Ich hatte niemanden, dem ich mich anvertrauen konnte. Deshalb weiß ich, was meine Tochter fühlt.” Der Missbrauch der Mutter kam nie vor Gericht. Anders als bei ihrer Tochter. Wenn sich Lina Niemöller den Umgang der Justiz mit Sexualverbrechern anschaut, kann sie mittlerweile verstehen, dass viele Opfer sich nicht bei der Polizei melden.

Keine U-Haft Marcel V. (42) ist zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Warum sitzt er nach dem Urteil des Landgerichts Hildesheim nicht in Untersuchungshaft? Gerichtssprecher Steffen Kumme erklärt: „Die Anordnung der Untersuchungshaft ist ausschließlich zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Strafverfahren und Strafvollstreckung zulässig.“ Das sehe die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts so vor. Eine U-Haft werde nur bei Flucht- oder Verdunklungsgefahr verhängt. Wenn sich ein Angeklagter dem Verfahren stelle und sonst keine Haftgründe vorlägen, werde in der Regel keine U-Haft angeordnet. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Ist angesichts der Höhe der Strafe eine Fluchtwahrscheinlichkeit groß, könne das Gericht eine Untersuchungshaft anordnen. Im vorliegenden Fall habe das Gericht darauf verzichtet. Weil die Kammer keine Haftgründe (Flucht- oder Verdunklungsgefahr) erkennen konnte, ist Marcel V. weiterhin in Freiheit. Er hat gegen die Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes Revision eingelegt.

Von Thomas Nagel