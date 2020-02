Mutmaßlicher Vergewaltiger festgenommen – Polizei sucht weitere Opfer

Hannover

Einen mutmaßlichen Vergewaltiger hat die Polizei am Dienstag in Hannover festgenommen. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Hannover ermitteln gegen den 20 Jahre alten Mann wegen zwei Taten. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der erste Fall am Sonntag, 1. September, gegen 5 Uhr an der Wunstorfer Straße im Stadtteil Limmer ereignet. Demnach hatte sich der 20-Jährige seinem Opfer, einer 26-jährigen Frau, von hinten genähert und sie unsittlich berührt. Aufgrund ihrer starken Gegenwehr ließ der Mann schließlich von ihr ab und flüchtete.

Vergewaltigung an der Dornröschenbrücke

Eine weitere Tat hatte sich rund einen Monat später, am 6. Oktober gegen 2 Uhr, zugetragen. Das Opfer, eine 20-jährige Frau, hatte sich damals an der Dornröschenbrücke im Stadtteil Linden-Nord aufgehalten. Der Täter nutzte den alkoholisierten Zustand der jungen Frau aus und vergewaltigte sie.

„Ermittler des Fachkommissariats für Sexualdelikte führten mit diesen Erkenntnissen umfangreiche Ermittlungen durch und konnten dadurch schließlich den 20-Jährigen überführen“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Anhand dieser Ermittlungsergebnisse hatte die Staatsanwaltschaft Hannover einen Durchsuchungsbeschluss und einen Untersuchungshaftbefehl erwirkt. Am Dienstag wurde dieser vollstreckt.

Wurden weitere Frauen vergewaltigt?

Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin in den beiden Fällen und sucht nach weiteren Frauen, denen Ähnliches im Bereich Linden/ Limmer passiert ist und die sich noch nicht der Polizei anvertraut haben. Diese Frauen können sich unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu jeder Zeit an die Kriminalpolizei wenden.

Von Simon Polreich