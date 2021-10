Der Haftbefehl existierte schon länger – nun haben Polizisten vollstreckt: Mustafa Alin, Anhänger von wirren Verschwörungsfantasien, Corona-Leugner und ehemaliger „GZSZ“-Darsteller, sitzt in der JVA Hannover. Beamte nahmen den 44-Jährigen am Sonnabend in Linden fest.