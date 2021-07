Muss sich Ex-OB Schostok erneut Prozess im Landgericht stellen?

Hannover

Steht Ex-OB Stefan Schostok (SPD) bald wieder vor Gericht? Der Bundesgerichtshof beschäftigt sich am 14. Juli mit dem Urteil gegen Hannovers früheren Verwaltungschef und seinen früheren Büroleiter Frank Herbert. In Leipzig verhandelt der 6. Strafsenat öffentlich über eine mögliche Revision in Sachen Rathausaffäre.

Das Landgericht Hannover hatte Schostok im April 2020 vom Vorwurf der schweren Untreue freigesprochen. Anerkannt wurde ein „unvermeidbarer Verbotsirrtum“. Sein ehemaliger Büroleiter hatte zwischen April 2015 und Mai 2018 rechtswidrige Zulagen erhalten. Dadurch war der Stadt ein Schaden von rund 49.500 Euro entstanden.

Zulagen unzulässig

Die 18. Große Strafkammer stellte fest, spätestens im Oktober 2017 habe Schostok (als er den Vermerk einer Mitarbeiterin fotografierte) gewusst, dass die Zulagen an seinen Büroleiter Frank Herbert unzulässig waren. Er hätte darauf reagieren können, indem er die Kommunalaufsicht informierte. Er habe allerdings die Fotos an Herbert geschickt und dessen Behauptung geglaubt, die Vergütung sei mit dem Innenministerium abgestimmt.

Frank Herbert erhielt eine Geldstrafe von 20.400 Euro wegen Betrugs durch Unterlassen. Das Geld zahlt der frühere städtische Chefjurist in Raten zurück. Ebenfalls angeklagt und wegen Untreue in drei Fällen (zwei davon fortgesetzt im Fall Herbert) zu elf Monate Haft auf Bewährung und einer Auflage von 20.000 Euro verurteilt war der einstige Personaldezernent Harald Härke, der die unrechtmäßigen Zulagen abgenickt hatte. Er legte als Einziger vor Gericht ein Geständnis abgelegt und zeigte Reue.

Staatsanwaltschaft ging von Untreue aus

In den Fällen Schostok und Herbert legte die Staatsanwaltschaft Hannover Revision ein. Sie hatte eine Bewährungsstrafe für Schostok wegen Untreue durch Unterlassen gefordert. Auch beim Herbert-Urteil sieht die Anklagebehörde Fehler. Härkes Rechtsanwalt Bertram Börner legte ebenfalls Revision ein.

Die Leipziger Richter überprüfen das Urteil des Landgerichts Hannover jetzt auf Rechtsfehler. Mit der Folge, dass sie das Urteil entweder bestätigen oder aber zur erneuten Verhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts Hannover zurückverweisen.

Alle drei im Ruhestand

Schostok war nach Anklageerhebung von seinem Amt zurückgetreten und hatte sich in den Ruhestand versetzen lassen. Herbert wurde nach zwei Jahren Krankschreibung von der Stadt in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Auch Härke ist im Ruhestand – ganz regulär aufgrund seines Alters.

Von Vera König