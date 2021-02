Hannover

Kurzarbeit, Personalabbau, Streichung übertariflicher Leistungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld, Einführung einer 30- Stunden-Woche ab 2022 – bei der deutschen Messe AG liegen nach dem vereinbarten Sparpaket die Nerven blank. „Wir haben unterschrieben – und seitdem bewegt sich nichts“, klagt Betriebsratschef Karsten Scheibe. In einer Mail an gut 700 Mitarbeiter hat er jetzt Konsequenzen gefordert. Es sei an der Zeit, „einen Neuanfang an der Spitze vorzunehmen“.

Dass sich der Messe-Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall wieder einen Manager an der Spitze wünschen, „der mehr an Messen glaubt und das Unternehmen wieder auf einen Wachstumskurs bringen kann“, sei nicht als Information für die breite Öffentlichkeit bestimmt gewesen, versicherte Scheibe der NP. Er wolle zu dem Thema nichts weiter sagen. Außer: „Wir werden wieder mal überhaupt nicht informiert.“

Präsidialausschuss tagt

Das könnte sich schon in der kommenden Woche ändern. Am Mittwoch tagt der Präsidialausschuss der Deutschen Messe AG, und Ende Februar trifft sich der Aufsichtsrat zu einer Sondersitzung. Dabei wird es sicherlich auch um das Sparpaket gehen, das die Zukunft des finanziell angeschlagenen Unternehmens sichern soll.

Im Dezember hatten sich Vorstand und Arbeitnehmerseite geeinigt: Die Zahl der Mitarbeiter wird bis 2027 von 738 auf 525 gesenkt, Gastronomie, Gärtnerei und Übersetzungsdienst ausgelagert. Im Gegenzug bürgen Land und Stadt als Anteilseigner für einen Notkredit in Höhe von 122 Millionen Euro. Zudem steuern beide eine Kapitalspritze von jeweils zehn Millionen Euro bei.

Verschlankung gewollt

Zu dem ausgehandelten Kompromiss und seinen Folgen wird Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) intern gern zitiert mit der Bemerkung, man könne nicht „Geld reinschmeißen, volltanken und einfach weiterfahren wie bisher“. Verstanden wird das als Hinweis für eine gewollte deutliche Verschlankung und eine veränderte Managementstruktur. Man brauche dafür mehr Expertise, wünschen sich Beschäftigte.

Die Streichung von 213 Stellen bei der Messe soll durch Freiwilligen-Programme, Altersteilzeitverträge sowie Auslagerungen zu Dienstleistern erreicht werden. Falls diese Maßnahmen bis 2023 nicht im erwünschten Ausmaß greifen, sind Kündigungen als „letzte Maßnahme“ nicht ausgeschlossen.

Freiwilliger Abschied abgelehnt?

„Auf freiwilliger Basis hätte schon mehr erreicht werden können“, sagt Scheibe. Ausscheiden gegen Abfindung – das hätten einige angeboten. „Aber nur in jedem dritten Fall hat der Personalchef zugestimmt.“ Das müsse sich ändern. Nach NP-Informationen steht für die Abfindungen ein zweistelliger Millionenbetrag zur Verfügung. Ausgehandelt ist ein Sozialplan, der Betriebszugehörigkeit, Alter und Verdienst berücksichtigt.

Ob der Wunsch nach Neustart zwangsläufig zu einer neuen Spitze des Unternehmens führen muss, werden jetzt wohl die Gremien entscheiden. Angeblich wünscht man sich einen knallharten Sanierer – und einen zweiten Messevorstand gleich dazu. Andreas Gruchow, verantwortlich für das Auslandsgeschäft sowie die Fachmessen Domotex und Ligna, soll gehen. Dass eine Frau als seine mögliche Nachfolgerin gehandelt wird, hat Betriebsratschef Scheibe „bislang nicht gehört“.

In Zeiten von Corona gibt es eben auch wenig Flurfunk. Offizielle Stellungnahmen der deutschen Messe AG zu den internen Querelen bleiben aus. Zu Personalspekulationen äußere man sich nicht, sagt ein Sprecher.

