Hannover

Er wurde 1950 gegründet, gilt als bedeutende Kultureinrichtung der Stadt und ist international renommiert. Doch nun droht dem Knabenchor eine unsichere Zukunft. Der Grund: Das bisherige Chorheim in der Meterstraße ( Südstadt) soll abgerissen werden. Wo sollen die Chorknaben in Zukunft proben? Auch unter den Eltern macht sich Sorge breit.

Vor wenigen Tagen informierte Burkhard Guntau, Vorstandsvorsitzender des Knabenchores und früherer Präsident des Landeskirchenamtes, die Elternschaft. Demnach soll der 1987 geschlossene Mietvertrag über die Räumlichkeiten in der ehemaligen Grundschule Ende April 2021 auslaufen. „Für keinen von uns war es vorstellbar, dass der Knabenchor jemals aus dem Chorheim wieder ausziehen muss“, so Guntau. Der Knabenchor sei über den Fortbestand des Chorheims seit vielen Jahren in Gesprächen mit der Stadt. Zunächst sei die Tendenz dabei immer zum Erhalt des Standortes Meterstraße gewesen.

Doch mit der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren haben sich die Umstände geändert. Die Wilhelm-Raabe-Schule braucht mehr Platz. Schon jetzt sind Klassen des Gymnasiums in den Räumlichkeiten an der Meterstraße untergebracht. Das alte Grundschulgebäude soll deshalb abgerissen werden und ab 2022 ein Neubau als Außenstelle der Wilhelm-Raabe-Schule entstehen. Auch eine Turnhalle sowie eine Kita sind auf dem Gelände geplant. Der Knabenchor, der nach eigenen Angaben einen Raumbedarf von rund 800 Quadratmeter hat, wurde von der Stadt bei der Neubauplanung an der Meterstraße jedoch nicht berücksichtigt. Die Landeshauptstadt werde das Gelände an der Meterstraße künftig ausschließlich schulisch nutzen sowie für eine Kita. „Der Bau von Räumen für den Knabenchor wäre mit einem hohen finanziellen und baulichen Mehraufwand verbunden“, teilte die Stadt dem Vorsitzenden Mitte August mit. Die Extra-Kosten sollen 3,2 Millionen Euro betragen.

Nun sucht der Chorvorstand dringend nach einem neuen Quartier. Und erhält dabei auch Unterstützung von der Stadt. Doch Räume in der Außenstelle der Goetheschule am Herrenhäuser Markt lehnte der Chorvorstand ab. Guntau: „Sie sind funktional ungeeignet.“ So sei etwa die Akustik schlecht. Außerdem drängt er auf einen zentralen Standort, da die Jungen aus der gesamten Region kommen. Damit spricht Guntau vielen Eltern aus der Seele. Eine Chor-Mutter zur NP: „Viele Jungen gehen direkt nach der Schule ins Chorheim. Eine gute Erreichbarkeit ist wichtig. Mit dem derzeitigen Chorheim ist das gegeben, die Haltestelle Schlägerstraße ist keine fünf Minuten entfernt.“ Sie fügt hinzu: „Der Knabenchor ist über die Grenzen Hannovers aktiv und bekannt, es wäre schade, wenn das durch eine unsichere Zukunft gefährdet wird.“ Auch der Altbau der Sophienschule soll als mögliches neues Domizil geprüft werden. Doch man werde nicht allein auf Vorschläge der Stadt warten, so Guntau: „Wir werden selbst aktiv.“

Von BRITTA LÜERS