Hannover

Die Stadt Hannover übernimmt die Sammlung des Museums für Energiegeschichte vom Energieversorger Avacon. Einem entsprechenden Antrag der Stadtverwaltung, die angebotene Spende anzunehmen, hat der Kulturausschuss des Stadtrats am Freitag einstimmig zugestimmt.

Bedeutung für Stadtgeschichte

Die Politik folgt damit der Auffassung der Stadt, wonach die Sammlung des Museums „wichtige der zurückliegenden Entwicklungen illustriert und die Identität Hannovers als industrielles Zentrum des 19. und 20. Jahrhunderts repräsentiert“. Dabei würden „viele der Objekte vom innovativen Potenzial hannoverscher Firmen und Technikerpersönlichkeiten (Entwicklung von PAL-Fernsehen, Schallplatte, Musikkassette, CD) zeugen“. Und damit sei die Sammlung „stadt- und regionalgeschichtlich von hoher Bedeutung“.

Neue Heimat

Die Entscheidung vom vergangenen Frühjahr, das Museum nicht mehr zu öffnen, sei ein „herber Verlust“ für die Geschichtskultur Hannovers – und dem könne durch Entgegennahme der Spende und Zuordnung zum Historischen Museum entgegengewirkt werden.

Tonbandgerät aus der Sammlung des von Avacon aufgegebenen Museums für Energiegeschichte in Hannover. Samantha Franson Quelle: Samantha Franson

Das Historische Museum habe seit jeher gute Beziehungen zum Museum für Energiegeschichte gepflegt, auf Anschaffung eigener Exponate aus diesem Bereich verzichtet, sich immer aber wieder Objekte ausgeliehen. Künftig, so die Absicht, würden die hannoverschen Museen für Kulturgeschichte – wozu auch das Museum August Kestner (Aspekte des europäischen Industrie-Designs) zählt – entsprechende Ausstellungen zu den Themen Technik und Elektrizität bieten.

„Von hohem Wert“

Thomas Schwark, Direktor der Museen für Kulturgeschichte, vertritt die Auffassung, dass die Sammlung viele Objekte enthält, „die technikgeschichtlich von hohem Wert sind“. Ihr ideeller Wert sei „außerordentlich: In ihr spiegeln sich die Wirtschafts- und Technikgeschichte unserer Region in ganz besonderer Weise. Insbesondere die Entwicklung der Elektrotechnik und zugleich zahlreicher hannoverscher Unternehmen lassen sich damit veranschaulichen“.

Wirtschaftliche Gründe

Avacon habe das Haus aus „wirtschaftlichen Gründen“ aufgegeben, erklärt Unternehmenssprecher Thorsten von Neubeck. Er sagt, der Wert der Sammlung sei „nicht in Euro und Cent zu beziffern. Da müsste man ein umfangreiches Gutachten erstellen lassen“. Aus Avacon-Sicht sei klar: „Das ist ein unschätzbarer Wert für die Region Hannover – und darum gehört sie auch dahin.“

Das gemietete Gebäude in der Humboldtstraße sei bereits von der Sammlung geräumt, alles befinde sich in einem Avacon-Lager. Dort könne alles bleiben, bis das neue Depot („Sammlungszentrum Vahrenwald“) der Stadt Hannover bereit ist, was etwa Mitte 2024 sein soll. Kosten würde man der Stadt dafür nicht berechnen.

Ausstellung noch entfernt

Eine Technikausstellung im seit 2020 geschlossenen Historischen Museum kann erst nach dessen Sanierung (Brandschutz, Schadstoffentfernung, Generalerneuerung, Kosten: 31 Millionen Euro, der Bund hat 13,5 Millionen Euro zugesagt) folgen, also nicht vor 2025/2026.

Das Museum

Im „Museum für Energiegeschichte(n)“ in der Calenberger Neustadt wurde mehr als 40 Jahre lang Technikgeschichte gezeigt und erklärt, in Text, Bild und natürlich in Ausstellungsstücken. Auf rund 700 Quadratmetern wurden rund 1000 Exponate gezeigt, weitere 30.000 lagerten im Depot – Kühlschränke, TV-Geräte und Grammophone, Telefone, einfach nahezu alles, was einen Stecker hat.

Von Ralph Hübner