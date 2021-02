Hannover

Das Intercity-Hotel feiert Geburtstag. Am 10. Februar 2020 hat es eröffnet – als zweiter Standort der Intercity-Hotelkette in Hannover. Doch nach nur sechs Wochen war das normale Hotelgeschäft schon nicht mehr möglich. Der Grund: Der Ausbruch der Corona-Pandemie. „Wir sind fulminant gestartet, hatten die Bücher voll mit Veranstaltungen“, sagt Hoteldirektor Thomas Nixdorf, „Doch dann wurden wir brutal abgewürgt.“

Wenn man jetzt durch die Gänge des Hotels läuft, ist alles ruhig. Der Aufzug kommt sofort, weil sonst niemand mit ihm fährt. Die Tagungsräume sind ungenutzt. In den Kühlräumen gibt es kaum Vorräte. Und auf der Magnettafel in der Hotelküche ist keine einzige Veranstaltung vermerkt. In den Betten der 220 Zimmer hat im ersten Geschäftsjahr kaum jemand übernachtet. Nur wenige haben bisher die einmalige Aussicht aus den etwa 20 Quadratmeter großen Zimmern im 14. Stockwerk des Hotels genießen können.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir von Profitabilität weit entfernt sind“

Laut Corona-Verordnung dürfen derzeit nur Dienstreisende in Hotels übernachten. Beim Intercity-Hotel Ost sind das hauptsächlich Mitarbeitende der Deutschen Bahn. Doch damit ist das Hotel nicht annähernd ausgelastet: „Es ist wirklich kein Geheimnis, dass wir von Profitabilität weit entfernt sind“, sagt Nixdorf. Lediglich 30 Zimmer seien im Durchschnitt im Lockdown mit Dienstreisenden belegt. Doch erst bei einer Belegung von 50 Prozent seien die Kosten eines so großen Hotels gedeckt – auch weil das Grundstück gepachtet sei.

Das Intercity-Hotel ist kein Einzelfall: „Die Luft ist raus, die ganze Branche liegt am Boden“, sagt Cord Kelle, Vorsitzender der Fachgruppe Hotels des Deutschen Hotel- und Gastronomieverbands (Dehoga). Er rechnet mit weiteren Einschränkungen für das Gastgewerbe bis Pfingsten und damit mit weiteren Umsatzeinbüßen bis zum Sommer. „Die Reservierungsbücher sind bis Ende August leer“, so der 39-Jährige. Der Grund: „Es gibt einfach keine Nachfrage, weil sich aufgrund des Virus niemand festlegen kann.“

Bleibt optimistisch: „Die absolute Rumpfmannschaft schmeißt momentan den Laden“, sagt Hoteldirektor Thomas Nixdorf. Quelle: Heusel

Vor der Eröffnung des Intercity-Hotels im Februar 2020 hat Nixdorf mit seinen Mitarbeitenden den Service am Gast trainiert. Wenige Wochen später musste er seine Belegschaft in Kurzarbeit schicken: „Die absolute Rumpfmannschaft schmeißt momentan den Laden“, so Nixdorf. Dabei haben sich die Aufgabenbereiche verschoben, um durch den coronabedingten Sparzwang trotzdem die im Hotel anfallenden Aufgaben schaffen zu können. Ines Preuß (35), die vor einem Jahr als Verwaltungsassistentin angestellt wurde, arbeitet beispielsweise noch als eine der wenigen weiter im Hotel – als sogenannte Allrounderin, immer in dem Bereich, in dem sie gebraucht wird: „Ich bin froh über jeden noch so kleinen Service, den ich den wenigen Gästen bieten kann“, sagt sie.

Glücklich über jeden Gast, der da ist: Mitarbeiterin Ines Preuß arbeitet momentan auch im Service und am Empfang. Quelle: Heusel

Ihre Kolleginnen und Kollegen sind derweil zuhause und warten darauf, dass es wieder losgeht: „Zuhause fällt mir mittlerweile die Decke auf den Kopf“, sagt etwa Frühstückskoch Matthias Ehlerding (37). Er ist kurz vor dem Jubiläum ins Hotel gekommen: „Um einfach mal ‚Hallo’ zu sagen, weil ich seit etlichen Monaten nicht mehr hier war“. Die Struktur im Alltag fehle ihm – und auch der Kontakt zu seinen Arbeitskollegen und -kolleginnen.

Leere Hotelküche: So richtig genutzt wurde die Küche des Intercity-Hotels noch nicht. „Ich freue mich darauf, wenn es wieder losgeht“, sagt Frühstückskoch Matthias Ehlerding. Quelle: Heusel

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie kam alles anders. Die Terrassenmöbel stehen noch immer verpackt in einem Raum neben Nixdorfs Büro: „Die haben wir das gesamte erste Jahr nicht nutzen können“, sagt Nixdorf und wirkt traurig als er die Tür wieder schließt. Der Empfangsbereich, konzipiert von Designer Matteo Thun, ist aktuell eine reine Durchgangshalle. Es gibt keinen Barbetrieb, niemand sitzt auf den gemütlichen Sesseln am Kamin.

Noch immer neu: Die Terrassenmöbel wurden bisher noch nicht gebraucht. Jetzt hofft Nixdorf auf den Sommer 2021. Quelle: Sophie Peschke

Mike Knospe läuft mit Corona-Maske in Arbeitskleidung zum Empfang. Der Güterzug-Lokführer aus Berlin checkt vormittags aus, nachdem er ein paar Stunden zwischen seinen Schichten in einem der Hotelbetten geschlafen hat: „Für mich ist es gut, dass es so leer im Hotel ist“, erzählt er. Beim normalen Hotelbetrieb würden andere Gäste ihre Koffer über den Flur rollen oder Zimmer gereinigt: „Davon wache ich sonst auf. Wenn keine Gäste da sind, kann ich wenigstens in Ruhe schlafen.“

Doch gereinigt wird trotzdem. Überhaupt läuft auch ohne Gäste vieles weiter: „Die Heizung, die Klimaanlage, alles läuft weiter, ganz egal ob ein Gast da ist oder nicht“, sagt Burkhardt Schulz (63), der Haustechniker des Intercity-Hotels. Zudem müsse wegen der Legionellengrfahr alle 72 Stunden sowohl die Toilette, die Dusche als auch das Waschbecken in sämtlichen Zimmern gespült werden. Damit ist der Haustechniker derzeit vornehmlich beschäftigt. Doch: „Ein schöneres, herausfordernderes Arbeiten ist es, wenn die Gäste da sind.“

Einmalige Aussicht: Den Blick aus dem Zimmerfenster im 14. Stock haben bisher nur wenige Gäste genießen können. Quelle: Nancy Heusel

So geht es auch Hoteldirektor Nixdorf. Er steht im Frühstücksrestaurant in der ersten Etage und schaltet das Licht an. Nixdorf beschreibt sich als Frühstücksfreund. Seine Runden durch das Restaurant, der Geruch von Kaffee am Morgen: „All das fehlt mir“, sagt der Hoteldirektor und blickt aus dem Fenster. „Von hier aus haben die Gäste beim Frühstück normalerweise einen tollen Ausblick auf den Hauptbahnhof“, sagt Nixdorf betrübt. Doch ein Frühstücksbuffet gab es seit Monaten nicht mehr. Das Frühstück bekommen die Gäste, die da sind, auf einem Tablett auf ihr Zimmer: „Jeder ist für sich allein und abgeschottet auf seinem Zimmer. Mehr ist gerade leider nicht drin.“

Frühstücksrestaurant ohne Gäste: Wegen der Corona-Regeln kann hier derzeit nicht gefrühstückt werden: „Das ist gerade nicht drin“, sagt Hoteldirektor Nixdorf. Quelle: Nancy Heusel

Auch die Mitarbeiter des Intercity-Hotels müssen isolierter ihrem Job nachgehen: „Und das ist wirklich nicht ideal. Wir sind ja ein neues Hotel, viele der Mitarbeitenden kennen sich noch nicht einmal,“ weiß Nixdorf. Seine Aufgabe als Hoteldirektor sei es deshalb, das Team zusammenzuhalten: „Ich rufe meine Mitarbeitenden mal an, schreibe ihnen eine Whatsapp-Nachricht“, sagt er. Bisher habe sich noch niemand eine neue Arbeitsstelle gesucht: „Alle warten darauf, dass es wieder losgeht.“

Kein Grand Opening, keine Geburtstagsfeier

Schon das Grand Opening vor einem Jahr musste coronabedingt ausfallen. Und auch die erste Geburtstagsfeier bleibt aus. Was dafür bleibt ist die Hoffnung auf einen regen Hotelbetrieb: „Wir krabbeln uns langsam aus unserem Loch wieder heraus“, sagt Nixdorf, „Dass wir unser ursprüngliches Ziel von 70 Prozent Auslastung schaffen, wird aber ganz bestimmt noch eine lange Zeit dauern“, sagt Nixdorf.

Von Sophie Peschke