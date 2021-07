Hannover

Doris Brüning (73) läuft über die Gleise, die von der Straßenbahnstation Döhrener Turm in die Innenstadt führen. Direkt neben dem Döhrener Turm kommt sie an in den Boden eingelassenen, roten Steinen vorbei. Die sogenannten Cord-Borgentrick-Steine ehren jährlich bürgerschaftliches Engagement für Geschichte und Tradition der Stadt Hannover. Bei einem der Steine streicht Brüning etwas Dreck weg, sodass die Aufschrift sichtbar wird. Der Stein erinnert an Christel Wiedemann: „Ihr haben wir es zu verdanken, dass der Döhrener Turm heute noch steht und vor allem so toll renoviert ist“, sagt Brüning.

Brüning läuft wenige Schritte in Richtung Tür des Turms. „1975 hat Christel Wiedemann einen Vertrag mit der Stadt geschlossen und sich verpflichtet den Turm auf eigene Kosten zu restaurieren“, erzählt Brüning, während sie die Turmtür aufschließt. Auch habe Wiedemann sich bereit erklärt, für 20 Jahre lang die laufenden Kosten zu tragen.

Erst ein Jahr, nachdem sie 2008 verstarb, wurde der Verein „Freunde des Döhrener Turms“ gegründet: „Damit der Turm weiterhin gepflegt und erhalten bleiben kann“, sagt die zweite Vorsitzende Brüning, während sie durch die massive Eichentür tritt.

Panorama des Döhrener Turms von außen

Im Inneren des Turms ist es zunächst dunkel. Nachdem Brüning das Licht anschaltet, wirkt es durch die weißen Wände im fensterlosen Turminneren doch hell: „Diese Etage nennen wir immer den Keller“, erzählt Brüning. Auf einer Zeittafel an der Wand sind die wichtigsten Ereignisse der Vergangenheit dokumentiert: 1382 wurde der Turm als Teil der Hannoverschen Landwehr gebaut, 1387 wurde der erste Turmwächter am Döhrener Turm schriftlich erwähnt, 1486 griff der Herzog von Braunschweig Hannover an und der Turm wurde zerstört. Zwei Jahre später wurde der Turm wieder aufgebaut.

Dieser kolorierte Kupferstich aus der Zeit von 1820 bis 1849 zeigt den Döhrener Turm noch ohne den Fachwerkhelm aus dem Jahr 1888. Quelle: Historisches Museum Hannover

„Die Zeittafel hilft den Vereinsmitgliedern, bei Führungen nichts zu vergessen“, erklärt Brüning. Denn vor der Corona-Pandemie hat der Verein „Freunde des Döhrener Turms“ einmal monatlich die Türen geöffnet und den Turm der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. „In den 1970er- und 1980er-Jahren hat sich Christel Wiedemann auch mit Lesungen und Kunstausstellungen im Turm viel Mühe gegeben.“

Der Döhrener Turm Fertigstellung: 1382 Höhe des Turms: 24,15 Meter Standort: Hannover-Südstadt Besitzer des Turms: Verein der Freunde des Döhrener Turms e.V. Funktion: Museum Besuchsmöglichkeit: nicht öffentlich zugänglich, öffnet nur zu besonderen Anlässen, z.B. zum Tag des offenen Denkmals, allerdings nicht während der Corona-Pandemie Turmart: Rundturm mit Turmstube Besonderheit: Die Turmstube wurde dem Döhrener Turm erst 1888 aufgesetzt. Der Raum unterscheidet sich grundlegend von den unteren Geschossen aufgrund der Fachwerkbauweise.

Heute könne es hingegen, auch ohne Corona-Pandemie, solche Veranstaltungen nicht mehr geben: „Wegen des Brandschutzes und anderer Auflagen dürfen sich nur noch insgesamt zwölf Personen im Turm aufhalten, meist zehn Besucher und Besucherinnen und zwei Vereinsmitglieder“, so Brüning. Doch für zehn Besucherinnen und Besucher wolle kein Künstler eine Ausstellung machen: „Früher war deutlich mehr Leben im Turm.“

Schmaler Aufstieg: Über eine Wendeltreppe gelangt Doris Brüning in die oberen Geschosse. Im Spätmittelalter hat es hingegen nur Leitern gegeben. Quelle: Christian Behrens

Brüning steigt die Stufen zur ersten Etage hoch. Die Wendeltreppe ist eng und doch modernisiert: „Ich finde, man kann richtig sehen, was alte und was neue Steine sind“, sagt Brüning. Im Spätmittelalter habe es hingegen gar keine Wendeltreppe gegeben: „Da sind die Türmer einfach über Leitern ins Obere des Turms gelangt.“ Die Wendeltreppe kam erst um 1496 in den Turm.

„Die teuerste Toilette Hannovers“, sagt Brüning. Der Bau sei kompliziert gewesen. Quelle: Christian Behrens

In der ersten Etage angekommen, zeigt Brüning auf eine versteckte Tür: „Da ist eine Toilette drin“, sagt sie und lacht. Es sei 1975 eine Auflage der Stadt gewesen, dass der Turm eine Toilette bekomme. Die WC-Kabine ist zwischen zwei Gewölberippen eingesetzt, sodass die Kreisform des Raumes kaum beeinträchtigt wurde. „Die zu bauen, war nicht ganz einfach.“ Seitdem sei das erste Geschoss das Toiletten- und Garderobengeschoss.

Einladend und gemütlich: Der Kamin im zweiten Geschoss ist laut Brüning aber auch in der Vergangenheit nicht genutzt worden und war nur Zierde. Quelle: Christian Behrens

Brüning geht zurück zur schmalen Wendeltreppe und nimmt die nächsten Stufen bis ins nächste Geschoss. Bis 1888 war dieses Zimmer der oberste Turmraum. „Die Decke aus dicken Eichenbalken stammt vermutlich noch aus dem Jahr 1488“, weiß Brüning. Ein offener Kamin wirkt imposant und mit je einem Sessel links und rechts vor allem gemütlich: „Und doch bin ich gar nicht sicher, ob der Kamin jemals genutzt worden ist oder ob dann nicht der ganze Turm abgefackelt wäre“, sagt Brüning und lacht.

Panorama vom Kaminraum

Die Mitte des Bodens ziert das hannoversche Stadtwappen. „Durch die Öffnung wurde früher ein Warenkorb an einer Winde geführt“, weiß Brüning. Das Stadtwappen gebe es nur zwei Mal in Hannover: Im Historischen Museum und im Döhrener Turm.

Das Stadtwappen aus Stein gibt es in der Form nur zwei Mal in Hannover: Im Historischen Museum und im Döhrener Turm. Quelle: Christian Behrens

„Und dann haben wir noch eine Teeküche“, sagt Brüning und wirkt stolz. Diese ist in die einen Meter dicke Außenwand eingebaut. „Besonders schön sind die uralten Fliesen“, findet Brüning. Wie auch bei den anderen beiden unteren Geschossen sind die Wände ansonsten weiß gestrichen, die Formsteine, Simse, Grate und Rippen wurden im Ziegelton belassen.

„Hier geht es weiter in die Turmstube“, sagt Doris Brüning vom „Verein Freunde des Döhrener Turms“. Quelle: Sophie Peschke

Dann steht Brüning auf einer Treppe aus schwarzem Holz: „Jetzt geht es weiter in die Turmstube“, sagt sie. Die Turmstube ist wegen der acht Fenster lichtdurchflutet. Eine Straßenbahn rauscht vorbei. Während es in den unteren Geschossen kaum hörbar gewesen ist, ist das Geräusch der Bahn in der Turmstube deutlich zu vernehmen.

Erinnert an ein Fachwerkhaus: Der Stil der Turmstube ist durch den späteren Bau ein ganz anderer als in den unteren Geschossen. Quelle: Christian Behrens

Der Grund: Im Gegensatz zu den mächtigen Außenwänden der unteren Geschosse, wurde für die Turmstube die Fachwerkbauweise genutzt. Auch die Kuppel im Inneren des Turms besteht aus schwarzem Holz und erinnert an ein Fachwerkhaus. „Dieser Fachwerkhelm mit dem spitzen Dach obendrauf wurde dem Turm erst zur Feier des freien Hannovers aufgesetzt.“ Deshalb unterscheide sich die Turmstube baulich auch so stark von den anderen Geschossen.

Panorama von der Turmstube

In der Mitte steht ein Tisch mit alten Holzstühlen: „Unsere Vereinsversammlungen werden hier abgehalten“, verrät Brüning. Zwölf Mitglieder habe der Verein: „Auch wegen der Auflagen der Stadt.“

In der Turmstube: „Hier halten wir unsere Vereinsversammlungen ab“, sagt Brüning. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie müssen auch die Vereinsversammlungen ausbleiben. Quelle: Christian Behrens

Die Wände zieren alte Fotos des Döhrener Turms. „Kaum zu glauben, dass der Turm im Zuge des Stadtbahnbaus abgerissen werden sollte“, sagt Brüning und schüttelt den Kopf. Doch wegen einer Bürgerbeteiligung wurde 1978 doch noch einmal umgeplant: „Und auch wegen des Engagements von Christel Wiedemann, die so viel Geld in die Restaurierung des Turms gesteckt hat.“

Ein spätmittelalterlicher Turm auf einer Verkehrsinsel: Regelmäßig rauschen am Döhrener Turm die Straßenbahnen und Autos vorbei. Quelle: Christian Behrens

Jetzt steht der Turm auf einer Verkehrsinsel. Wieder rollt eine Straßenbahn vorbei. Die Fenster in der Turmstube eröffnen einen Blick auf Autos, Fußgänger mit Hunden oder Kinderwagen und Fahrradfahrer: „Damit ist der Döhrener Turm auch ein positives Beispiel für eine gelungene Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an stadtplanerischen Entscheidungen.“

Zur Galerie Die NP hat den Döhrener Turm besucht. Eine Bilderstrecke gibt Einblick in den Turm und zeigt auch den Ausblick aus dem 24,15 Meter hohen Turm heraus.

Anmerkung der Redaktion: Für die Drohnenflüge in normalerweise verbotenen Bereichen lagen der Neuen Presse umfassende behördliche Ausnahmegenehmigungen vor.

Von Sophie Peschke