Barsinghausen

Mitten aus dem Deister ragt der Fernmeldeturm Barsinghausen heraus. Der 1969 errichtete Turm würde heute so gar nicht mehr gebaut werden: „Die Technik ist viel kleiner geworden, sodass ein so großer Turm und so viel Platz gar nicht mehr gebraucht würde“, weiß Lea Borgers von der Deutschen Funkturm, dem Tochterunternehmen der Deutschen Telekom, welches sämtliche Funktürme in Deutschland verwaltet. In Betrieb ist der Fernmeldeturm Barsinghausen aber auch heute, 52 Jahre nach Errichtung, noch. Die NP hat sich den 150 Meter hohen Turm mit Lea Borgers angeschaut.

Unten am Turm steht ein eisernes Schild mit prächtigem Wappen und Aufschrift. „Fernsehturm“ stand dort einmal. Heute fehlen einige Buchstaben. Der Wind rauscht am Schild vorbei und wirbelt ein paar Blätter vom Boden hoch. „Oben ist es deutlich windiger“, weiß Borgers und legt sich ihre über dem Arm liegende Jacke zurecht. Dann lässt sie das Schild hinter sich und geht auf den Turm zu, der aus den Baumwipfeln hervorragt.

Der Turm ist in den Sprachgebrauch der Bewohnerinnen und Bewohner des Calenberger Landes längst als Fernsehturm eingegangen – so wie es einmal auf dem Schild geschrieben stand. „Das ist heute aber nicht mehr der korrekte Name“, sagt Borgers, während sie das große Tor zur Einfahrt des Turmes öffnet. Borgers arbeitet als Pressesprecherin für die Deutsche Funkturm, die Antennenträger betreibt und deutschlandweit rund 29 000 Funkstandorte vermarktet. „Von den rund 500 Fernsehtürmen, die in den 1960er bis 1980er Jahren gebaut wurden, haben viele gar kein Fernsehen mehr drauf“, verrät sie.

Ist längst kein Fernsehturm mehr: Der Fernmeldeturm in Barsinghausen sendet Signale für Mobilfunk, digitales und analoges Radio sowie Richtfunk. Quelle: Christian Behrens

Früher hätten die Türme die Städte und Dörfer in einem Umkreis von rund 50 Kilometern mit analogem Fernsehen versorgt: „Heute sendet der Turm in Barsinghausen aber zum Beispiel nur noch Signale für Mobilfunk, analoges und digitales Radio sowie Richtfunk aus.“ Aus diesem Grund werde er Fernmeldeturm und längst nicht mehr Fernsehturm genannt.

Borgers läuft durch die Tür in das Innere des Fernmeldeturms. Es ist dunkel und kalt. Sie entscheidet sich für den Aufzug und nicht für die rund 350 Stufen, die ebenfalls auf die erste von drei Plattformen führen würden.

Um die Räumlichkeiten im Inneren des Turms zu erreichen, nimmt Lea Borgers von der Deutschen Funkturm lieber den Aufzug. Sonst hätte sie rund 350 Treppenstufen hochsteigen müssen. Quelle: Christian Behrens

Ratternd fährt der Aufzug sie nach oben. Dann steht Borgers 75 Meter über der Grundplatte und damit 360 Meter über Normalhöhennull. Sie bewegt sich durch einen runden Gang zu den früheren Mannschaftsräumen. Er ist vollkommen leer und dementsprechend ruhig. Nur das Rauschen des Windes ist zu hören. Auch die Wände ziert keine Dekoration, nichts deutet darauf hin, dass diese Räume früher einmal dauerhaft besetzt gewesen sind. „Anlage außer Betrieb“ steht auf einem Schild an der Wand: „Vor 50 Jahren war hier tatsächlich richtig was los“, weiß die 25-jährige Borgers, „es gab Büroräume und Rückzugsorte für die Techniker.“ Nun seien die meisten Räume leer.

Borgers zeigt auf einen Raum, der jedoch auch heute noch in Betrieb ist: „Hinter dieser Tür versteckt sich die UKW-Sendetechnik der Radiosender FFN und Antenne Niedersachsen“, sagt Borgers. Dort könne der UKW-Rundfunk und damit der „klassische“ Rundfunk auf Ultrakurzwelle (UKW) bereit gestellt werden. Die Ausstrahlung der Radioprogramme erfolgt im Frequenzbereich zwischen 87,6 und 107,9 MHz. Empfangen werden kann das Signal von Hörerinnen und Hörern beispielsweise über Dachantennen, Küchenradios mit Stabantenne, Autoradios oder das Smartphone.

„Anlage außer Betrieb“, heißt es auf einem Schild an der Wand. Einiges an alter Technik wird heutzutage gar nicht mehr benötigt. Quelle: Sophie Peschke

Borgers verlässt die ehemaligen Mannschaftsräume: „Von hier aus geht es nur noch zu Fuß über die Treppen weiter“, sagt sie und steigt die ersten Stufen hinauf zur nächsten Plattform. An der Wand laufen dicke Kabel entlang. Jeder Schritt von Borgers auf den Eisenstufen schallt im Inneren des Turms.

Auf dem Weg zur nächsten Plattform: Die Wand zieren dicke Kabel. Quelle: Christian Behrens

Nach etwa zehn Treppenstufen steht Borgers auf der zweiten Plattform auf 83 Metern Höhe. Im sogenannten „Betriebsraum“ ist heute die Technik untergebracht: Verteilerschränke für Strom und Daten, Funktechnik und an der Decke ein Gewirr an Strom- und Datenleitungen mit teilweise armdicken Kabeln. Alte Telefone mit Wahlscheibe hängen an der Wand. Die beigen Telefonhörer glänzen so stark, dass sich das Licht der Neonröhren in ihnen spiegelt: „Mit denen wurden früher die Leitungen getestet“, weiß Borgers. Heute würden sie, wie so vieles in diesem Turm, nicht mehr gebraucht. Doch an einigen der Geräte blinken kleine Lämpchen – ein Zeichen dafür, dass es doch noch Aktivität im Inneren des Turms gibt: „Auch wenn jetzt durch die kleiner gewordene Technik mehr Platz ist als früher und es wirklich sehr leer aussieht, ist der Turm auch heute noch wichtig“, erklärt Borgers.

Panorama vom Betriebsraum

„Auch in der Zukunft wird der Turm besonders wichtig für Rundfunk und auch für Mobilfunk sein“, sagt sie. Der Turm habe die Funktion eines Richtfunksammlers für Mobilfunk. Er stehe über Richtfunk mit anderen Mobilfunkmasten in Verbindung, die viele Kilometer weit entfernt sein können. Der Fernmeldeturm in Barsinghausen sammelt die Gespräche dieser Mobilfunkmasten ein und leitet sie ins Telefonnetz weiter. „Der Turm wird also auch eine Rolle für 5G und neue Technologien spielen“, so Borgers.

Wichtig für Richtfunk, Rundfunk, Mobilfunk und den Kommunikationsstandard 5G: Zwar gebe es heute keine Techniker oder Technikerinnen, die täglich im Fernmeldeturm arbeiten, an Wichtigkeit habe der Turm dennoch nicht eingebüßt. Quelle: Christian Behrens

Borgers verlässt den sogenannten „Betriebsraum“ und steigt noch ein paar letzte Treppen einer Stahltreppe hinauf. Die 25-Jährige bewegt sich auf eine schwere, doppelt gesicherte Tür zu. Die führt auf eine nicht eingezäunte, offene Plattform in 91 Metern Höhe über dem Deisterkamm.

Panorama von der Plattform

Borgers blickt auf Antennen und Satellitenschüsseln und dann an ihnen vorbei auf eine einmalige Aussicht über den Deister und Barsinghausen: „Die Techniker oder Technikerinnen, die die Fernmeldetürme regelmäßig warten, haben wirklich keinen schlechten Job bei der spektakulären Aussicht“, sagt die 25-Jährige und lacht. Einmal monatlich könne ein für den Turm zuständiger Techniker oder Technikerin die Aussicht genießen. „Allerdings sind die Techniker und Technikerinnen im Durchschnitt für bis zu 30 Türme verantwortlich“, sagt Borgers während sie im Kreis auf der Plattform um den Turm herumläuft.

„Die Techniker oder Technikerinnen haben keinen schlechten Job bei der spektakulären Aussicht“, sagt Lea Borgers. Quelle: Christian Behrens

Es ist windig dort oben, und doch verweilt Borgers ein paar Minuten, um die Aussicht zu betrachten. Feggendorf ist erkennbar und Barsinghausen. Zu sehen ist auch die A2 und das Gewerbegebiet in Bantorf. Doch am faszinierendsten ist die Aussicht entlang des Deisterkamms Richtung Osten – ein endlos weiter Blick über den Deister und die Ortschaften dahinter. „Der Turm ist eine reine Betriebsstätte und deshalb nicht für die Öffentlichkeit zugänglich“, sagt Borgers.

Panorama der Aussicht

Borgers blickt nach oben: „Über dieser Plattform ist noch der Aufsatzmast und der 25 Meter hohe GFK-Zylinder mit Rundfunkantennen“, sagt sie. Barsinghausen sei durch den Turm früher mit analogem Fernsehen versorgt worden. Zudem seien insgesamt 500 Fernmeldetürme früher über Richtfunk miteinander verbunden: „Dadurch wurden Ferngespräche von Turm zu Turm gesendet, sowohl deutschlandweit als auch ins benachbarte Ausland“, erklärt Borgers.

Hat Barsinghausen früher mit analogem Fernsehen versorgt: Über der offenen Plattform ist der Aufsatzmast. Quelle: Christian Behrens

Dass der Fernmeldeturm mitten auf den sogenannten Großen Hals des Deisters gebaut wurde, hat einen Grund: „Um ein Gebiet mit Funkdiensten zu versorgen, ist es wichtig, dass zwischen dem Standort und dem Versorgungsgebiet keine Hindernisse sind, die die Funksendung beeinflussen können“, weiß Borgers. Bei hügeligen Topografien sei es deshalb oft schwierig, einen geeigneten Standort zu finden. Der Fernmeldeturm Barsinghausen mit seinen insgesamt 361 Metern über Normalhöhennull ragt aus dem Deister heraus: „Damit haben wir eine gute Lage erwischt, um die Signale in die Täler zu senden.“

Zur Galerie Die NP hat den Fernmeldeturm Barsinghausen besucht. Eine Bilderstrecke gibt Einblick in den 150 Meter hohen Turm – und zeigt die einmalige Aussicht von der oberen Plattform

Anmerkung der Redaktion: Für die Drohnenflüge in normalerweise verbotenen Bereichen lagen der Neuen Presse umfassende behördliche Ausnahmegenehmigungen vor.

Von Sophie Peschke