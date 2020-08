„Müssen uns gute Gedanken machen, wie wir mit dem Virus leben“

Hannover

Thomas Fühner, Chefarzt der Lungenklinik ( Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin) im KRH-Klinikum, spricht im NP-Interview unter anderem über die Erfahrungen in der Behandlung von Covid-19-Patienten und warum die Krankheit so tückisch ist.

Herr Fühner, die Infektionszahlen steigen wieder, die der Patienten in Krankenhäusern auch. Bereiten Sie sich auf eine zweite Welle vor?

Auch in unseren Kliniken gibt es wieder Patienten. Es sind zwar nur vereinzelte Fälle, zwischendurch hatten wir über mehrere Wochen aber gar keine. Von daher muss man jetzt abwarten, wie sich das entwickelt. Fakt ist, dass es einige Länder gibt, die nach einer guten Entwicklung jetzt wieder ein deutliches Infektionsgeschehen haben – Australien, Israel oder Südkorea. Davon sind wir noch weit entfernt. Aber wenn wir schon von einem wellenartigen Infektionsgeschehen sprechen, dann sieht es so aus, dass es bei uns jetzt wieder anzieht.

Wie sind die KRH-Kliniken bislang durch die Pandemie gekommen?

Insgesamt gut, wir hatten zu keinem Zeitpunkt ernsthafte Probleme mit unseren Ressourcen. Da gab es ja auch schon Diskussionen, die Maßnahmen seien übertrieben gewesen. Das sehe ich aus Sicht des Krankenhausmediziners überhaupt nicht so. Wir halten die Maßnahmen für genau richtig. Niemand konnte abschätzen, wie genau es kommen wird. Es gibt Kalkulationen, dass es uns wesentlich härter erwischt hätte, wenn wir nur eine Woche später reagiert hätten. Wir haben noch zur rechten Zeit die richtigen Maßnahmen ergriffen. Und sicherlich wird auch ein Funken Glück eine Rolle gespielt haben. Nichts anderes sollte man als Lehre daraus ziehen.

Im Vergleich zu anderen Ländern fällt Deutschland jedenfalls durch eine niedrige Sterblichkeitsrate auf...

Für unser Gesundheitssystem war die Pandemie bislang beherrschbar. Eine große Studie der AOK, an der 920 Krankenhäuser aus ganz Deutschland beteiligt waren, hat dennoch bemerkenswerte Zahlen geliefert. Demnach sind 53 Prozent aller beatmeten Covid-Patienten verstorben. Insgesamt lag die Sterberate aller im Krankenhaus behandelten Patienten bei 22 Prozent. Deutschland steht an dieser Stelle also nicht wesentlich besser da als andere Ländern. Wieso sollten wir auch? Es ist ja ein neues Krankheitsbild. Die Ergebnisse in unseren Häusern waren zum Glück besser, aber das kann auch nur eine Momentaufnahme sein. Wir haben es nach wie vor mit einem sehr ernst zu nehmendem Virus zu tun.

Was haben Sie in den vergangenen fünf Monaten über das Virus gelernt?

Es ist bemerkenswert, wie viele Erkenntnisse die Wissenschaft in dieser relativ kurzen Zeit gewonnen hat. Die ganze Welt forscht. Was uns Kliniker betrifft, so haben wir unter anderem Ergebnisse aus Medikamentenstudien bekommen. Der Wirkstoff Hydroxychloroquin, der ja lange angepriesen wurde, ist zum Beispiel vollkommen raus. Da gibt es mittlerweile gute Daten, die zeigen, dass man Patienten damit schadet. Auch andere Medikamente, zum Beispiel aus der HIV-Therapie, konnten nicht überzeugen. Zu dem „Ebola-Medikament“ mit Wirkstoff Remdisivir gab es zunächst zwei Publikationen, die nicht überzeugend waren. Jetzt gibt es allerdings positive Daten einer neuen Studie, die deutlich größer ist. Das werden wir im Einzelfall einsetzen. Die USA hat große Mengen gekauft, auch Europa hat sich Mengen gesichert. Etwas überraschend sind die Ergebnisse einer sehr großen Studie aus Großbritannien zum künstlichen Glucucorticoid Dexamethason. Hier wurden über 4000 Kontrollpatienten mit über 2000 Therapiepatienten verglichen, und es konnte ein Vorteil für die Substanz gezeigt werden. Auch wir setzten das bei schwerkranken Patienten ein. Viele weitere Studien sind noch unterwegs. Es gibt sehr viele laufende Therapiestudien.

Gibt es noch weitere Therapieansätze?

Covid-19 betrifft vor allem die Blutgefäße. Bei schweren Verläufen führen wir deshalb eine Blutverdünnung durch. Bei einigen Patienten haben wir zusätzlich einen Virusfilter eingesetzt. Das funktioniert ähnlich wie bei einer Dialyse. Bestimmte Bestandteile werden durch den Filter entfernt und das Blut anschließend zurückgeführt. Es geht in erster Linie darum, ausgelöste Entzündungsprozesse im Patienten zu beeinflussen. Das machen wir aber nur im Rahmen einer Studie. Ob das wirklich hilft, können wir noch nicht sagen. Einzelne beatmete Patienten werden durch eine ECMO-Therapie, eine Art künstliche Lunge, zusätzlich unterstützt.

Was macht die Behandlung von Covid-19 so schwierig?

Da kommen viele Faktoren zusammen. Covid-19 ist eine Erkrankung, die sämtliche Organsysteme betrifft. Wir hatten Patienten, die zunächst mit ganz anderen Symptomen zu uns kamen. Es gab schon Patienten, die mit einem Schlaganfall oder Bauchbeschwerden aufgenommen wurden und dann Covid-19 hatten. Man kann also von einer chamäleon-artigen Symptomatik sprechen. Eine weitere Besonderheit der Krankheit ist, dass die schwer kranken Patienten sehr lange auf der Intensivstation liegen, bis sich die Lunge wieder verbessert. Nicht selten dauert das drei bis vier Wochen. Bis dahin müssen wir Sorge tragen, dass keine anderen Probleme wie Herzrhythmusstörungen oder Nierenversagen dazu kommen.

Aktuell wird viel zum Thema Langzeitschäden geforscht. Was haben Sie bei Patienten beobachtet?

Wir haben einige Patienten, die nach einer schweren Covid-Erkrankung Probleme haben. Aber das ist sehr unterschiedlich, einige erholen sich langsamer als andere. Ich erinnere mich an einen Patienten, der im Rahmen eines schweren Krankheitsverlaufs rund acht Wochen bei uns war. Sechs Wochen nach der Entlassung kann er mittlerweile wieder ohne Pause bis in den dritten Stock steigen. Wenn wir bei genesenen Patienten ein CT von der Lunge machen, sehen wir teilweise noch sehr deutliche Veränderungen. Aber ob das so bleibt und in eine chronische Lungenerkrankung übergeht, können wir noch nicht sagen. Genauso ist es auch mit den anderen Organsystemen. Es ist nicht auszuschließen, dass einige Patienten langfristige Folgen erleiden. Wir sehen neben den Lungenproblemen auch bei einigen Patienten länger anhaltende Müdigkeit und Schlappheit nach einer Infektion.

Wann rechnen Sie mit dem ersten Impfstoff?

Die ersten Impfstoffkandidaten werden in der der dritten Studienphase geprüft. In Anbetracht dieses noch jungen Infektionsgeschehens ist das bemerkenswert. Das wird aber noch dauern, bis die Studien abgeschlossen sind. In diesem Jahr rechne ich mit keinem verfügbaren Impfstoff in Deutschland. Im Laufe des kommenden Jahres wird es wahrscheinlich soweit sein. Wahrscheinlich wird es mehrere Impfstoffe geben. Wir müssen aber noch ein wenig demütig bleiben. Es ist uns auch schon bei anderen Infektionserkrankungen nicht gelungen, einen effektiven Impfstoff zu entwickeln. Bei HIV gibt es über 30 Kandidaten, die bis heute nicht dazu geführt haben, dass wir eine sichere Impfung haben. Die Hoffnung auf eine wirksame Impfung besteht, aber es gibt eben keine Gewähr.

Und wenn der Impfstoff auch im nächsten Jahr noch nicht kommt?

Wir müssen uns gute Gedanken machen, wie wir mit dem Virus leben. Solange wir ein niedriges Infektionsgeschehen haben, muss man die Frage stellen, ob es wirklich eine gute Entscheidung ist, alle Maßnahmen auf null runterzufahren. Massenveranstaltungen, Fußballspiele mit Publikum – unter gewissen Mindestmaßnahmen mag das gehen. Aber so, wie wir das vorher kannten, auf gar keinen Fall. Da müssen wir Maßnahmen immer wieder kritisch hinterfragen.

Von André Pichiri