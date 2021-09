Müssen für Airbus-Transport Hunderte von Bäumen fallen?

Hannover

Der Airbus A310 „Kurt Schumacher“ geht bald auf seine letzte Reise – vom Flughafen Hannover in den Serengeti-Park nach Hodenhagen. Dort will Park-Inhaber Fabrizio Sepe das Flugzeug zum Restaurant umbauen. Die Grünen in der Region sorgen sich über den Schwertransport: Müssen Hunderte von Bäumen gekappt oder gefällt werden?

Um Auskunft über mögliche Folgeschäden an Natur und Landschaft zu erhalten, hat Fraktionsvize Ulrich Schmersow eine Anfrage eingereicht. Bislang sind die Fakten dürftig: Die Maschine, die noch im August im Einsatz der Bundeswehr stand und 158 Flüchtlinge aus Afghanistan nach Hannover brachte, hat 79 Tonnen Leergewicht, knapp 47 Meter Länge und einen Rumpfdurchmesser von 5,64 Metern. Die Flügel, das Heckleitwerk und das Fahrwerk werden für den Transport abmontiert.

Per Tieflader gelangt das Flugzeug über Landstraßen zum Serengeti-Park. Als Fahrtzeit für die 50,2 Kilometer lange Strecke berechnet sind drei Tage; die Transportwagen fahren mit fünf Kilometern pro Stunde. Die genaue Route durch die Wedemark und das Datum sind nicht bekannt.

Landesbehörde erteilt Zustimmung

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat ihre Zustimmung erteilt. „Dies gilt jedoch ausdrücklich nur für den Straßenkörper. Für eventuelle Eingriffe im Straßenseitenraum und/oder Baumschnitt wäre jeweils die Untere Verkehrsbehörde vor Ort anzuhören“, so ihr Sprecher Jens-Thilo Schulze auf Anfrage der NP.

Schmersow macht sich Sorgen um die Straßenbäume: „Wir haben ja schon im Emsland gesehen, was Schwertransporte mit der Landschaft machen: Einseitig entastete oder gar ganz gefällte Bäume, nur um so einen Transport durchführen zu können.“

Grüne fragen nach Auflagen

In Zeiten der Klimakrise dürften „nicht ohne Not wichtige CO2 Speicher zu verstümmelten und abgesägten Bäumen werden“, argumentieren die Grünen Sie wollen wissen, welche Genehmigungsbehörden eingeschaltet wurden und welche Auflagen es gibt? Sie fragen: „Wie groß sind die Eingriffe in die Landschaft?“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Serengeti-Park-Chef Sepe freut sich derweil über ein Schnäppchen. „Neu hat die Maschine einen Wert von rund 26 Millionen Euro, wir haben eine Summe geboten, die viel, viel kleiner war.“

Candle-Light-Dinner im Cockpit

Das derzeit noch graue Flugzeug, das in der Corona-Krise Schutzanzüge nach Wuhan flog und Beatmungsgeräte nach Brasilien, soll »Cockpit-Safari-Restaurant« heißen und aussehen wie ein Löwe. Die Original-Sitze bleiben. Im Cockpit ist ein Tisch für ein Candle-Light-Dinner geplant und auf den beiden Tragflächen auf sechs Metern Höhe eine Terrasse.

Im Juli 2022 soll der Airbus, den 1989 der damalige bayerischen Ministerpräsidenten und Airbus-Aufsichtsratschef Franz Josef Strauß der DDR vermittelte, sein neues Leben als Restaurant antreten.

Von Vera König