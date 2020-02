Hannover putzt sich zum Frühlingsanfang raus

Hannover

Am Freitag, dem 20. März, ist Frühlingsanfang. Und einen Tag später startet in Hannover der Frühjahrsputz. Zum bereits 14. Mal rufen die Stadt und der Abfallentsorger Aha am 21. März zum großen Müllsammeltag „ Hannover ist putzmunter“ auf.

„Im vergangenen Jahr hatten wir mit 13.000 Teilnehmern einen Rekord, ich bin zuversichtlich, das in diesem Jahr noch zu übertreffen“, so Ordnungsdezernent Axel von der Ohe, der zum zweiten Mal Schirmherr der Veranstaltung ist. Die Sauberkeit auf Straßen und Plätzen seien eben nicht nur Sache der Stadt und von Aha. „Am Ende des Tages ist das eine Aufgabe, die jeden angeht. Es ist toll, wie viele Menschen dazu bereit sind.“ Das sage viel darüber aus, wie viel den Menschen der öffentliche Raum wert sei.

Die Sammelaktion läuft von 9 bis 14 Uhr. Gesammelt wird in speziellen, dunkelrosafarbenen Sammelsäcken, die im Sammelset enthalten sind. Das gibt es in den Filialen der Bio-Kette Denn's und des Discounters NP sowie auf den städtischen Wertstoffhöfen und dem Aha-Kundenzentrum bei der Üstra in der Karmarschstraße. Die gefüllten Säcke können am Sammeltag auf den Wertstoffhöfen oder beim abschließenden putzmunter-Fest vor dem Stadtteilzentrum Krokus am Kronsberg abgegeben werden. Alternativ kann man sie auch am Straßenrand deponieren und über die Müllmelde-App von Aha melden.

Kleine Geldpreise bis 500 Euro als Anreiz

In den Sets enthalten sind auch Gewinnspielkarten, denn es gibt erneut kleine Geldpreise von 100 bis 500 Euro zu gewinnen. Und eine Wette läuft ebenfalls wieder, diesmal mit dem Stadtteil Kronsberg. Sollte es dort gelingen, 500 Säcke zu füllen, erhält der Bezirksrat von Aha 5000 Euro für den Stadtteil. Falls nicht, muss Bezirksbürgermeister Bernd Rödel einen Tag lang bei Aha antreten.

Wer mitmachen will, muss sich übers Internet unter www.putzmunter-hannover.de registrieren. Anmeldeschluss ist am 11. März. Gruppen ab sechs Personen erhalten die Sammelsets nach Hause geliefert. Schulkinder – in der Vergangenheit die fleißigsten Helfer bei der Aktion – können schon in der Wochen vor dem eigentlich Aktionstag mit dem Sammeln beginnen. Sie müssen sich allerdings bereits bis zum 5. März anmelden. Für Schulklassen gibt es ebenfalls fünf Geldpreise von 100 bis 500 Euro.

Von Andreas Krasselt