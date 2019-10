Illegal entsorgter Müll – Abfallfahnder haben immer mehr zu tun

Hannover

Müll auf Grünstreifen oder direkt vor Müllcontainern, gelbe Säcke, die tagelang auf Gehwegen stehen, Schrotträder am Straßenrand – immer häufiger müssen die Müllfahnder des Entsorgungsunternehmens Aha ausrücken. Jüngster Einsatzort: eine verschmutzte Wertstoffinsel an der Bultstraße (Zoo).

Mehrere gelbe Säcke, persönliche Dokumente, ausrangierte Kleidung, Schuhe und sogar einen Computer hatten Unbekannte dort vor den Glascontainern illegal entsorgt. Nach einem Hinweis der NP hatte das Entsorgungsunternehmen Aha umgehend Abfallfahnder Daniel Borchardt sowie eine sogenannte „Schnelle Eingreiftruppe“ zur wilden Müllkippe im Zooviertel geschickt.

„Im Rahmen der’Hannover sauber!’-Kampagnewird eine Abräumung illegaler Müllstellen innerhalb von 24 Stunden angestrebt“, erklärt Aha-Sprecher Stefan Altmeyer die schnelle Reaktion. Bevor die Müllwerker den Unrat in mehrere blaue Müllsäcke füllten und abtransportierten, suchte Abfallfahnder Daniel Borchardt nach Spuren des Verursachers – und wurde fündig. Altmeyer: „Im Müll fanden sich Unterlagen, die den mutmaßlichen Verursacher eindeutig benannten, darunter Telefonnummern und Porträts der Person.“

Bislang sind die Bußgelder gering

Häufig finden sich im Müll Hinweise auf die Verursacher – die dann ermittelt werden können. Quelle: Florian Petrow

Bislang sind die Bußgelder in Niedersachsenfür solche Vergehenvergleichsweise gering. Eine Richtlinie des niedersächsischen Umweltministeriums sieht für weggeworfene Bananenschalen, weggeschnippte Zigarettenkippen und ausgespuckte Kaugummis Bußgelder zwischen 10 und 50 Euro vor, ein wilder Sperrmüllhaufen kostet für Ersttäter 75 Euro plus rund 130 Euro Entsorgungskosten. Bußgeldbescheide gibt es bis maximal 5000 Euro.

Derzeit werde in Gesprächen mit dem Land ausgelotet, in welchem rechtlich erlaubten Rahmen die Bußgelder für Müllsünder in Hannover erhöht werden könnten. Doch auch bei Aha weiß man, dass höhere Strafen nur dann eine Wirkung entfalten können, wenn Verstöße auch geahndet werden. Nicht immer ist es für die Müllfahnder leicht, den wahren Verursacher aufzuspüren.

Von Britta Lüers