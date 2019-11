Müllgebühren steigen im Schnitt um 11,4 Prozent

SPD und CDU in der Regionsversammlung haben sich auf 45 Haushaltsanträge geeinigt. „Den Schwerpunkt bilden Klimaschutz und Verkehrswende“, sagt SPD-Fraktionschefin Silke Gardlo. Die Anträge haben ein Volumen von etwa zehn Millionen Euro. So will die „Groko Regio“ 200 000 Euro für die Bepflanzung von Wand- und Dachflächen ausgehen. Ferner sollen zwei mit Wasserstoff angetriebene Busse angeschafft werden. CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek nennt einen weiteren Schwerpunkt: „Wir wollen die Kommunen beim Bau von Kitas unterstützen.“ Für jeden Kita-Platz gibt die Region 10 000 Euro an investiven Mitteln dazu.

Im Nahverkehr will die „Groko Regio“ die Jugendnetzkarte auf Auszubildende ausweiten. Auch sollen weitere Fahrradparkhäuser an zentralen Orten entstehen. Mittelfristig wollen SPD und CDU zehn Millionen Euro dafür ausgeben. Vorbild ist das Fahrradparkhaus in Wunstorf.

In Sachen Verkehr soll auch die Landbevölkerung von den Ideen der Politik profitieren. So sollen in den Dörfern sogenannte Mitfahrbänke stehen. Dort können Autofahrer halten und Wartende mitnehmen.

Der Verein „Wedebiene“ wird mit 20 000 Euro von der Politik unterstützt. Der Bürgerbus in der Wedemark fährt bedürftige Bürger beispielsweise zum Einkaufen oder zum Arzt.