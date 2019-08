Hannover

Auf der Mülldeponie in Lahe ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr standen etwa 150 Kubikmeter Altholz in Flammen. Zahlreiche Feuerwehrleute sind zurzeit im Einsatz, sie haben den Brand nach Angaben eines Polizeisprechers bereits unter Kontrolle. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes habe das Feuer bei einem Kontrollgang auf dem Gelände der Mülldeponie in Lahe entdeckt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hannover. Trotz des Regens am Sonntag seien die Holzabfälle noch sehr trocken gewesen, sodass sich das Feuer entsprechend schnell ausgebreitet habe. 60 Feuerwehrleute mit 25 Fahrzeugen seien angerückt, um den Brand zu bekämpfen. Zurzeit seien seine Kollegen mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, so der Sprecher.

Von NP