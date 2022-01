Bahnmitarbeiter haben am Donnerstagmorgen einen illegal entsorgten Müllberg am Güterbahnhof in Hannovers Nordstadt entdeckt. Unbekannte hatten Farbeimer, Möbel und Lampen an einer Laderampe hinterlassen. Immerhin: Die Bundespolizei fand vor Ort Hinweise auf den möglichen Verursacher.