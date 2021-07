Müll in Hannover wird schlecht sortiert: 40 Prozent gehört nicht in die Tonne

Ein großes Problem aus Sicht des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha sind die Verpackungen, die in der Restmülltonne landen, obwohl sie in den Gelben Sack gehören. Dabei könnten zum Beispiel Konservendosen oder Joghurt-Becher gut recycelt werden, wenn sie richtig entsorgt werden. Aus Plastikverpackungen wird sogenanntes Rezyklat gewonnen, das ist recyceltes Plastik. Daraus können Rohre, Getränkekisten oder auch Gartenmöbel hergestellt werden. Für ein möglichst optimales Recycling sollten unterschiedliche Materialien voneinander getrennt werden. Also immer den Deckel vom Joghurt-Becher abziehen, empfiehlt der Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha, Thomas Schwarz. Genau bei abgepacktem Käse oder abgepackter Wurst: Der Deckel besteht meist aus anderem Material als die Verpackung, also auch diesen vor dem Wegwerfen komplett abziehen.

Unsicherheiten gibt es laut Schwarz auch immer bei Pizza-Kartons: Wenn aus den Kartons das Fett trieft, gehören sie in den Restmüll, wenn sie sauber sind, ins Altpapier sagt Schwarz. Ungekochte Gemüse- und Obstreste, Gartenabfälle, Eierschalen, Kaffee- und Teefilter landen viel zu häufig in der Restabfalltonne. Und der Aha-Geschäftsführer bittet darum, den Biomüll nicht in einer Plastiktüte in die Tonne oder in den Biosack zu werfen. mak