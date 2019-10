Plogger knüpfen sich Hannovers Partymeilen vor

Hannover

Bierdeckel, Plastikverpackungen, Glas - und ganz viele Zigarettenstummel hatte Kira Wischhöfer (21) am Mittwoch in ihrer Mülltüte. Mit einigen anderen hatte sie bei der Plogging-Aktion von Aha mitgemacht. Die richtete sich vor allem an junge Menschen, die Müll auf Hannovers Partymeilen einsammeln sollten. Denn „wer im öffentlichen Raum feiern kann, kann ihn auch aufräumen“, sagte Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz. „Schluss mit schmutzig auf Partymeilen“ war das Motto der Aktion im Rahmen der „ Hannover Sauber“-Initiative.

Eine gute Idee, fand die angehende Studentin Wischhöfer. „Ich will mich beim Feiern wohlfühlen – und der Müll stört dabei“, sagte sie während der Plogging-Pause bei Onkel Ollis Kiosk in der Nordstadt. Hauptsächlich in dem Studentenviertel und dem Georgengarten sammelten die Freiwilligen den Abfall ein. „Dort, wo zu später Stunde viele Menschen zusammenkommen, entsteht zwangsläufig Unrat – für den sich niemand verantwortlich fühlt“, so Helene Herich von Aha.

So viel wilder Müll liegt in Hannover rum

„Es ist irre, wie viel Müll in der Stadt rumliegt.“ Etwa 1400 Tonnen wild rumliegender Müll sammeln sich pro Jahr in der Region an – die Hälfte davon haben die Abfallwirtschaft in diesem Jahr bereits beseitigt – auch mithilfe von Plogging-Events, die zum Beispiel Eichels-Events ausführt, oder Menschen, die Müll in der Hannover-Sauber-App melden.

Am Mittwoch kamen wieder einige Mülltüten zusammen. Auch die Bezirksbürgermeisterin Edeltraut-Inge Geschke und Stadtbezirksmanager Stephan Kaczmarek halfen mit.

Von Josina Kelz