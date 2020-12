Hannover

Der Brand eines Sperrmüllhaufens hat – einen Tag nach dem Wohnungsbrand in der Leuschnerstraße – am Dienstag im Stadtteil Mühlenberg erneut Aufregung verursacht. Die Feuerwehr war um 12.46 Uhr alarmiert worden – und hatte den Brand schnell gelöscht.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Sperrmüll war in einem Durchgang zwischen zwei Hochhäusern am Canarisweg aufgestapelt gewesen. Warum er in Flammen aufgegangen ist, ist noch unklar. Am 18. Dezember hatte es offenbar bereits einen ähnlichen Brand gegeben. Sicherheitshalber seien noch ein paar Kellerräume und Wohnungen kontrolliert worden, so Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer. Es habe aber keine weiteren Schäden gegeben. Verletzt worden sei auch niemand.

Von Andreas Krasselt