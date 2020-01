Politik will mehr legale Strecken für Mountainbiker im Deister

Hannover

Sie selbst sagen, sie wollten doch nur ihrem Sport nachgehen. Den Waldbesitzern sind viele Mountainbiker im Deister jedoch ein Dorn im Auge. Im Sommer erreichte der Konflikt einen neuen Höhepunkt. Die Eigentümer der Forstflächen klagten über eine massive Zunahme an illegalen Strecken. Die Politik in der Region Hannover fordert nun Lösungen. Sie setzt sich dafür ein, dass mehr legale Routen für die Mountainbiker im Deister angelegt werden.

In den zuständigen Gremien hat sie dazu im Dezember auch schon einen Antrag verabschiedet. Die große Koalition von SPD und CDU hat diesen auf den Weg gebracht und dafür auch eine deutliche Mehrheit gefunden. Die Regionsverwaltung wird darin aufgefordert, sich an einem „Kooperationsmodell mit den weiteren Eigentümern der Waldflächen im Deister“ zu beteiligen, um die „Anlage und Nutzung illegaler Mountainbike-Trails“ einzudämmen. Peter Heberlein, Umweltexperte der SPD in der Regionsversammlung, erklärt, was damit gemeint ist: „Wir wollen schauen, ob es mit Hilfe der Deisterfreunde vielleicht möglich ist, drei weitere legale Strecken einzurichten“.

Legale Strecken: In der Försterei Georgsplatz funktioniert das

Die Region soll dabei die Rolle des Vermittlers übernehmen. Das hat schon einmal funktioniert. Die Deisterfreunde, ein Verein, in dem sich mehr als 400 Mountainbiker organisiert haben, betreiben ganz offiziell zwei Mountainbike-Strecken sowie einen kleineren BMX-Parcours auf Flächen, die den Landesforsten gehören. In der Försterei Georgsplatz hat das die Konflikte deutlich entschärft. „Früher hatten wir hier einen Kleinkrieg. Aber mittlerweile ist das Miteinander absolut positiv“, berichtete Revierförster Frank Nüsser im Sommer im Gespräch mit der NP.

Hier klappt es: Revierförster Frank Nüsser (links) und Forstamtsleiter Christian Boele-Keimer an einem der legalen Mountainbike-Trails, die im Deister angelegt wurden. Quelle: Christian Behrens

Damit das Projekt gelingen konnte, haben die Landesforsten einen Vertrag mit den Deisterfreunden geschlossen. Die Mountainbiker halten die Strecken instand, die im Vorfeld genau vermessen wurden. Sie haben auch die Haftung von den Landesforsten übernommen. Dieses Modell sollte aus Sicht von SPD-Mann Heberlein ausgeweitet werden. Er hat sich im August zusammen mit weiteren Politikern aus der Region ein Bild der Lage im Deister gemacht, nachdem die Klagen über immer mehr illegale Strecken zugenommen hatten. „Die Mountainbiker wollen keinen Schaden anrichten. Sie wollen einfach nur ihren Sport betreiben“, sagt er.

Mehrere Dutzend illegale Strecken

Heberlein weiß aber auch, „dass das nur über Kooperation geht“. Er hofft, dass von einer Ausweitung der legalen Strecken ein Signal ausgeht, damit sich mehr Mountainbiker an die Regeln im Wald halten und keine illegalen Trails mehr anlegen. Von denen gibt es einige im Deister. Die Region schätzt ihre Zahl auf mehrere Dutzend. Zum Teil wurden sogar mit schweren Steinen richtige Sprunganlagen gebaut.

Ärgernis: Friedrich Noltemeyer von der Forstgemeinschaft Wennigsen-Argestorf zeigte im Sommer ein Sprungpodest, das Mountainbiker in seinem Wald gebaut haben. Quelle: Christian Behrens

Grünen-Umweltexperte Ulrich Schmersow findet das „nicht in Ordnung“. Er erkennt aber zugleich an: „Es ist ein Bedürfnis da“. Eine Ausweitung der legalen Strecken auf fünf bis sechs könne ein Vorbild sein. „Dann kann man sagen: Es gibt ein Angebot, aber andere Bereiche dürft ihr nicht nutzen“. Die Regionsverwaltung sieht er dabei in der in der „Vermittlerrolle“. Auch Schmersow hat für den Antrag von CDU und SPD gestimmt.

Waldeigentümer fordern Signal von den Mountainbikern

Die Waldeigentümer jedoch sind skeptisch. Christian Bohle-Keimer, der als Leiter des Forstamtes Saupark für große Flächen Landesforst im Deister zuständig ist, fordert zunächst ein „klares Zeichen“ seitens der Mountainbiker, dass diese mehr Rücksicht auf den Wald nehmen werden. Mit den eingerichteten legalen Strecken sei man „bereits einen Schritt auf sie zugegangen“. Diese hätten aber eher den „Effekt von Werbung für Mountainbiken im Deister gehabt“. Er hat einen „Hang zur absichtlichen Illegalität“ bei vielen der Sportler beobachtet.

Weitere legale Strecken kann sich Boehle-Keimer zwar „grundsätzlich vorstellen“. Das aber könne nur funktionieren, wenn die „illegalen Tätigkeiten im Wald beendet werden“. Der Landesförster hat auch Zweifel, ob der Mountainbike-Verein Deisterfreunde in der Lage ist, tatsächlich den Betrieb weiterer Strecken sicherzustellen. Boehle-Keimer schlägt vor, dass die Region diese Aufgabe übernimmt.

Grüne: Auch Privatwaldbesitzer müssen sich bewegen

Die Region hält sich aktuell noch zurück. Sie hat aber für Ende Februar zu einem runden Tisch eingeladen, an dem neben den Waldbesitzern auch die Deisterfreunde teilnehmen sollen. Die hatten mehrfach signalisiert, dass sie bereit sind, die Verantwortung für weitere Strecken zu übernehmen und im Sommer eine Wiederauflage des runden Tisches gefordert.

Besonders schwierig erscheint allerdings eine Einigung mit den Privatwaldbesitzern. Friedrich Noltemeyer von der Forstgemeinschaft Wennigsen-Argestorf will „das Treffen mit der Region abwarten“ und sich erst dort „zu den legalen und illegalen Strecken äußern“. Im Sommer noch hatte er erklärt, dass er auch künftig keine Mountainbiker in seinem Wald dulden werde. Für den Grünen Schmersow allerdings steht fest: „Auch die privaten Waldbesitzer müssen sich bewegen, wenn wir die Situation verbessern wollen.“

