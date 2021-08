Barsinghausen

Die Lage im Deister ist verfahren. Mit der Corona-Pandemie hat sich der Konflikt zwischen Waldbesitzern und Mountainbikern noch einmal verschärft. Zahlreiche Menschen haben den Sport für sich neu entdeckt. Die drei legalen Strecken im Wald sind oft überlaufen – und manchen zu langweilig. Abseits davon sind viele illegale Trails neu entstanden. Zuletzt standen sich die beiden Seiten weitgehend unversöhnlich gegenüber. Wir fahren sowieso. Wenn die illegalen Touren weniger werden sollen, müssen mehr legale Strecken her, argumentierten die Mountainbiker. Die Waldbesitzer sahen es genau anders herum: Erst müssten sich die Sportler an die Regeln halten. Dann könne man über mehr legale Routen reden.

Das war auch lange Zeit die Haltung der Region Hannover, die als Naturschutzbehörde für den Deister zuständig ist. Nun allerdings ist ein Strategiewechsel in Sicht. „Wir möchten mehr Trails entwickeln aber zugleich härter werden, wenn es um Verstöße geht“, kündigt Sonja Papenfuß an, Leiterin des Fachbereichs Umwelt bei der Region.

Region, Polizei und Waldeigentümer reden mit den Sportlern

Einen Vorgeschmack auf das härtere Vorgehen bekommen die Mountainbiker am Sonnabend zu spüren. Ab etwa neun Uhr ist die Region zusammen mit Waldbesitzern und der Polizei, insgesamt ein Team von knapp 30 Personen, im Deister unterwegs, um zunächst mit Mountainbikern ins Gespräch zu kommen und auf die Folgen ihres Fehlverhaltens hinzuweisen. „Auf Bestrafungen haben wir erst einmal bewusst verzichtet“, erklärt Papenfuß.

Einsatz im Wald: Sonja Papenfuß, Leiterin des Fachbereichs Umwelt bei der Region, war mit Mitarbeitern, Waldbesitzern und der Polizei am Sonnabend im Deister unterwegs, um das Gespräch mit Mountainbikern zu suchen. Quelle: Christian Behrens

Die Schäden lassen sich zum Beispiel im Revier von Ralph Weidner beobachten, der für die Niedersächsischen Landesforsten arbeitet. Der Fernsehturm im Deister ist Startpunkt von gleich drei illegalen Trails. An einer der Routen hat Weidner mal am Vatertag eine Wildkamera aufgestellt. In wenigen Stunden gingen ihm 57 Mountainbiker in die Fotofalle. In den Dauerzoff mit den Sportlern hat der Förster schon viel Zeit und Nerven investiert. Einfach wegsehen will er jedoch nicht. „Wenn ihnen die Strecke nicht passte, wurden einfach ein paar Bäume gefällt“, berichtet Weidner. Historische Wallanlagen aus dem 11. Jahrhundert, immerhin ein Bodendenkmal, würden für Abfahrten missbraucht.

Illegales Fahren sorgt für Schäden im Wald

„Bei diesem Baum ist es nur eine Frage der Zeit, bis er abstirbt“, sagt Gunnar Meyer vom Team Naturschutz der Region, der den Förster begleitet. Die Wurzeln liegen frei, sind von den breiten Reifen der Mountainbiker stark beschädigt worden. Durch die Verdichtung des Bodens entstünden auch Bereiche, in denen kaum noch Wasser versickern könne. „Bei Starkregen würde das hier regelrecht herunterschießen“, sagt Meyer.

Extrem steil: Förster Ralph Weidner zeigt einen der Abhänge, den sich die Mountainbiker herunter stürzen. Quelle: Christian Behrens

Kurz darauf sind das Surren von Reifen und das helle Pfeifen von Scheibenbremsen zu hören. Drei Mountainbiker haben sich für eine andere der drei illegalen Strecken am Fernsehturm entschieden. „Hallo! Das ist ein illegaler Trail“, ruft Meyer. „Ja, ja – und Tschüss!“ hallt es zurück– und die Mountainbiker verschwinden im Gehölz. „Das heißt so viel wie: Leck mich am Arsch!“, ärgert sich Förster Weidner.

„Man kann ja nicht den ganzen Deister absperren“

Andere Gespräche laufen konstruktiver ab. Auf dem großen Parkplatz am Nienstedter Pass, Startpunkt für viele der Mountainbiker, stoppt Christian Boele-Keimer zwei Sportler. Sie haben sich gerade nichts zu Schulden kommen lassen. Der Leiter des Forstamts Saupark will jedoch auf die Probleme aufmerksam machen, die das illegale Fahren im Wald mit sich bringt und auch für seine Position werben. „Mit der Corona-Pandemie sind die illegalen Trails gerade zu explodiert“, klagt er. Im Deister habe sich dadurch „stimmungsmäßig einiges geändert“ – und das nicht zum Guten, will Boele-Keimer damit sagen.

Im Gespräch: Die Mountainbiker Michael Hasenheit (von links) und Michael Förtsch mit Christian Boele-Keimer, Leiter des Forstamts Saupark, und einem Mitarbeiter der Region. Quelle: Christian Behrens

Was die Analyse der Lage angeht, gibt es viele Gemeinsamkeiten mit Michael Hasenheit, der schon seit 30 Jahren mit dem Mountainbike im Deister unterwegs ist. Auch er sei „erschrocken“ darüber gewesen, wie viele illegale Strecken zuletzt neu angelegt worden seien. Schwarze Schafe gebe es aber immer. „Und man kann ja nicht den ganzen Deister absperren“, sagt Hasenheit. Aus seiner Sicht müssten mehr legale Möglichkeiten geschaffen werden, den Sport im Deister auszuüben.

Zwei legale Routen gibt es, dazu ein kleinerer BMX-Parcours. „Die beiden Trails sind oft total überlaufen. Und es werden ganz sicher nicht weniger Mountainbiker“, fürchtet Hasenheit. Benötigt würden deshalb drei bis vier zusätzliche legale Trails, schätzt er. „Auf lange Sicht wäre das sicher günstiger als den ganzen Deister zu kontrollieren“, ergänzt Michael Förtsch, der an diesem Samstag mit Hasenheit im Deister unterwegs ist.

Ranger sollen aufklären – und auch Strafen verhängen

Laut Fachbereichsleiterin Papenfuß will die Region ein neues Gesamtkonzept für den Deister entwickeln, in dem auch das Thema Mountainbiken behandelt werden soll. Eine Option könnte sein, das Waldgebiet zum Naturpark zu erklären wie das Steinhuder Meer. Dann gebe es mehr Möglichkeiten, die verschiedenen Nutzungen besser zu lenken, etwa Zonen für den Mountainbike-Sport und das Wandern auszuweisen. Zudem denkt die Region über den Einsatz von Rangern nach, die zum einen aufklären, zum anderen auch Verstöße ahnden sollen. Bisher hat sie keine Ordnungsstrafen verhängt. Und die Polizei kann nur eingreifen, wenn Unfälle oder Sachbeschädigungen angezeigt wurden.

„Alle müssen sich bewegen“, sagt Umweltdezernentin Christine Karasch (CDU) und stellt auch klar: „Wir müssen aus der Drohkulisse heraus“. Allerdings müsse es auch seitens der Mountainbiker „Unterstützung gegen die illegalen Trails“ geben. Die Region setzt dabei auf die Kooperation mit dem Mountainbiker-Verein Deisterfreunde, der bereits über 800 Mitglieder hat und die drei legalen Strecken betreibt.

Deisterfreunde: Neuer Vorstand – neue Chancen?

Erleichtert werden könnte die Zusammenarbeit auch durch die Wahl eines neuen Vorstands im Frühjahr. Vor allem der langjährige Vorsitzende, der Anwalt Oliver Reich, war für einige Waldbesitzer eine Reizfigur gewesen. Der alte Vorstand habe „gute Arbeit“ geleistet, „aber wir verfolgen eine etwas andere Philosophie“, betont der neue zweite Vorsitzende Alexander Diemert.

Seit Frühjahr im Amt: Alexander Diemert, der neue zweite Vorsitzende der Deisterfreunde. Quelle: Christian Behrens

Ein Signal, dass er es Ernst meint, hat der neue Vorstand bereits gesendet, indem er auf Facebook kürzlich mit deutlichen Worten dazu aufrief, im Wald keine illegalen Trails anzulegen. „Die meisten Mountainbiker sind ganz harmlose Menschen, die einfach in der Natur Spaß haben wollen. Und das wollen sie auch im Einklang mit den Gesetzen“, versichert Diemert.

Von Christian Bohnenkamp