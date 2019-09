Hannover

Bei einem missglückten Überholvorgang sind am Samstagnachmittag gegen auf der B 441 bei Seelze eine 27-Jährige in einem Dacia Sandero und ein 37 Jahre alter Motorradfahrer kollidiert. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Frau versuchte zu flüchten, kam aber nicht weit.

Nach bisherigen Ermittlungen waren der Dacia Sandero und der dahinter fahrende 37-Jährige mit seiner Yamaha auf der B 441 aus Richtung Hannover in Richtung Wunstorf unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung Kanalstraße/Kirschbuschweg setzte der Kradfahrer zum Überholen des Dacia sowie eines weiteren, davor fahrenden Fahrzeugs an. Als sich die Yamaha in Höhe des Dacia befand, scherte fatalerweise auch die 27-Jährige zum Überholen aus. Dabei übersah sie offenbar das neben ihr fahrende Motorrad und es kam zum Zusammenstoß.

Dacia-Fahrerin beging Unfallflucht

Der Yamaha-Fahrer stürzte und rutschte mitsamt seiner Maschine nach links in die Leitplanke. „Die Dacia-Fahrerin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch aufgrund von Zeugenaussagen schnell ermittelt werden“, so Polizeisprecher Thorsten Schiewe. Als die Frau kurze Zeit später zum Unfallort zurückkehrte, leiteten Polizisten ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und beschlagnahmten ihren Führerschein. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam in einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik.

