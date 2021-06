Hannover

Hochadlig war der Mann, schillernd – und ein ziemlich armer Schlucker. Jedenfalls gemessen an seinem Stand. Für Herzog Moritz von Sachsen-Lauenburg (1551 bis 1612) war das ein großes Unglück. Er rang sein Leben lang um Ansehen und Geld. Für die Nachwelt entwickelte sich der Schuldenberg des Herzogs jedoch zum Glücksfall. Denn bei dessen Tod wurde alles, was noch Wert hatte, konfisziert und sauber im Rathaus von Buxtehude eingelagert. Über Umwege landete der Schatz, der auch aus der Garderobe des Adligen bestand, um 1860 in Hannover. Und weitere 160 Jahre später lässt der Nachlass dort Forscherherzen höherschlagen.

„Das Besondere ist, dass von Moritz von Sachsen-Lauenburg sowohl Festtags- als auch Alltagskleidung erhalten sind“, erklärt Jan Willem Huntebrinker vom Historischen Museum Hannover. Neben edlem Wams überdauerten also auch Unterhemden und blutgetränkte Taschentücher die Zeit. Beim Ableben des Adligen verzeichnete der Buxtehuder Rat rund 575 Gegenstände, die sich in dessen Besitz befunden hatten. Neben der Kleidung Waffen, Schmuck, Bücher, Reitausrüstung, sogar Nahrungsmittel. 26 Objekte davon haben die Zeit im Museum August Kestner sowie im Historischen Museum überdauert.

Herzog lebte zur Miete in Buxtehude bei der Geliebten

In Buxtehude war Moritz von Sachsen-Lauenburg 1585 aufgetaucht, nachdem sein älterer Bruder Franz II. endgültig die Herrschaft über das Herzogtum übernommen hatte. Der später Geborene richtete sich am Schweinemarkt ein, mit Blick auf die Kirche St. Petri. Er lebte dort zur Miete im Haus seiner Geliebten Gysell und dessen Ehemann Adam Tschammer, den er – praktisch – als seinen Bediensteten einstellte. Seinen Mini-Hofstaat und ausschweifenden Lebensstil finanzierte Moritz aus Unterhalt seiner Familie und Einkünften als Kriegsunternehmer und Söldner in Diensten des spanischen Königs bei Kämpfen in den Niederlanden. Das Geld reichte jedoch nie.

Erhalten: Diesen, einem Helm nachempfundenen Hut, führte Moritz von Sachsen-Lauenburg vermutlich auf seinen Kriegszügen mit sich. Quelle: Ilona Hottmann

„Wir wissen meistens recht viel über die erfolgreichen Herrscher. Aber in diesem Fall erfahren wir auch einiges über einen, der nicht regiert hat“, sagt Huntebrinker. Auch, dass Moritz von Sachsen-Lauenburg mal verheiratet war, im Jahr 1581, weit unter Stand mit Katharina von Spörk, einer Dienerin seines Schwagers. Schon ein Jahr später sagte er sich wieder von ihr los. Katharina habe Zauberei betrieben, behauptete der Herzog.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um vor allem über den einzigartigen Bestand an Kleidung aus der Zeit um 1600 mehr zu erfahren, wurde ein von der VGH und der Heinz-&-Nanny-Geyer-Stiftung gefördertes Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Die Idee dazu hatte Maya Brockhaus, die sich beruflich mit der Historie von Kostümen beschäftigt. Sie findet, dass das Thema in Museen viel zu kurz kommt. Der Nachlass von Moritz von Sachsen-Lauenburg bietet die Gelegenheit, die Sache mal ganz anders anzugehen. Mit der Hochschule Hannover läuft eine Kooperation. Sie fertigt 3-D-Scans der Kleidungsstücke an, damit diese langfristig für Lehre und Forschung genutzt werden können. Denn durch viele Hände gehen dürfen diese nicht. „Die Sachen sind superempfindlich“, weiß Huntebrinker vom Historischen Museum.

Halskrause aus 16 Meter Leinen erhalten

Selten: Die 16 Meter lange Halskrause, die aus dem Besitz des Herzogs erhalten blieb. Quelle: Ilona Hottmann

Das gilt vor allem für die Halskrause aus extrem fein gewebtem Leinen, die entfaltet eine Länge von rund 16 Metern hat. „Sie ist wirklich sehr gut erhalten. In Deutschland gibt es davon nur eine Handvoll“, erklärt Kostümforscherin Brockhaus. Um die Dimensionen des Kleidungsstücks zu demonstrieren, hat sie eine Rekonstruktion der Krause aus Papier angefertigt.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das offene Forschungsprojekt steht allerdings noch am Anfang. Erst acht der 26 Kleidungsstücke wurden digitalisiert. Die Fortschritte werden stets auf der Website www.moritzausbuxtehude.de dokumentiert, weitere Geldgeber gesucht. Eines wird die Nachwelt aber wohl nie von dem Herzog wissen: Wie er tatsächlich aussah. „Es gibt kein Bild von ihm“, sagt Brockhaus. Gewiss ist immerhin, dass Moritz gut gekleidet durch Buxtehude flanierte.

Von Christian Bohnenkamp