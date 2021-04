Mordprozess in Hannover steht vor einer sensationellen Wende

Hannover

Wer ist Täter, wer ist Opfer? Im Mordprozess gegen Marina S. (47) stellt sich diese Frage wie selten. Für die Staatsanwaltschaft ist klar: Marina S. hat ihren Mann (49) am 21. Oktober 2020 heimtückisch im Schlaf erstochen. Am fünften Prozesstag zeichnet sich nun eine sensationelle Wende ab. Vieles spricht dafür, dass die Mutter von drei Kindern ihren gewalttätigen, alkoholsüchtigen Mann in Notwehr erstochen hat.

Dafür sprechen objektive Spuren und auch die Schilderung der Tat von Marina S. Gerichtsmediziner Detlef Günther stellte bei der Leiche einen Blutalkoholwert von 3,18 Promille fest. „Es ist möglich, dass er den Messerstich gar nicht bemerkt hat“, so der MHH-Oberarzt. Der tödliche Stich ereilte den 49-Jährigen an der linken Rumpfseite. Das Küchenmesser durchbohrte die Rippe und verletzte das Herz. Mit so einer Verletzung sei es möglich, noch einige Meter zu gehen. Die Wunde habe auch nicht stark geblutet. Der Mann war noch voll bekleidet. Das Blut versickerte in der Kleidung.

Spuren passen zur Version der Angeklagten

Die minimalen Blutspuren auf dem Bodes des Wohnzimmers passen zur Schilderung des Opfers. Marina S. hatte ausgesagt, dass ihr Mann mal wieder besoffen nach Hause gekommen war. Im Verlaufe des späten Abends kam es zum Streit. „Er drückte mir mit dem Unterarm gegen den Hals“, erzählte die Angeklagte zum Prozessauftakt. Bei der Attacke habe sie mit dem Rücken zur Wand gestanden. Diese Schilderung deckt sich mit punktförmigen Einblutungen am Hals. „Das spricht für Druck von Außen“, stellte der Gerichtsmediziner fest. Bei solch einem Angriff sei eine Bewusstlosigkeit von bis zu 30 Sekunden möglich.

Die Mutter sprach davon, dass sie in dieser Situation zum Messer gegriffen habe. Dabei habe sie in ihrer Todesangst nicht gemerkt, zugestochen zu haben. Auch das sei möglich, wenn man derart unter Stress stehe, erklärte Dr. Günther. Und: „Prinzipiell ist es möglich, dass der Stich im Stehen ausgeführt wurde.“ Es sei aber eine sehr heftige Bewegung gewesen. Der Messerstich müsse mit einer großen Ausholbewegung geschehen sein.

Die Staatsanwaltschaft stützt die Mordanklage auch auf Verletzungen in der Mundschleimhaut des Ehemannes. Die Angeklagte habe ihm während der Tat den Mund zugehalten, um ein Schreien zu unterdrücken, heißt es in der Anklage. Am Dienstag erklärte Marina S., dass sie bei den Wiederbelebungsversuchen auch eine Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht habe. So ließen sich die Verletzungen beim Opfer erklären, sagte der Gerichtsmediziner.

Von Thomas Nagel