Hannover

Die Ehetragödie von Bemerode entwickelt sich immer mehr zum spannendsten Kriminalfall der vergangenen Jahre. Notwehr – Totschlag – Mord? Alles ist möglich. Am zweiten Prozesstag sind die Zweifel, dass Marina S. (47) ihren Ehemann Eugen (53) heimtückisch im Schlaf ermordet hat, eher größer geworden.

„Für mich war entscheidend, dass der Ehemann voll bekleidet im Bett aufgefunden wurde“, erklärte Rechtsanwalt Vyacheslav Varavin nach der Aussage eines Kriminaloberkommissars (33). In der Nacht zum 21. Oktober war das Opfer durch den Stich mit einem Küchenmesser in die Leber verstorben.

Angeklagte verheimlichte eheliche Gewalt

Der Mann war seit 29 Jahren mit Marina S. verheiratet. Sie haben drei Kinder (29, 16 und 12 Jahre alt). Das Opfer war ein Alkoholiker, der betrunken gerne mal randalierte, wie Nachbarn am Mittwoch aussagten. Und er schlug auch zu. Die Polizei fand einen Pulli von Marina S. mit ihrem Blut. „Das war nach einem Faustschlag auf die Nase“, erklärte die schlanke, kleine Frau. In den Akten steht noch, dass ihr Peiniger sie mit einem Apfel beworfen habe. „Das habe ich gesagt, um ihn zu schonen“, erklärte die Angeklagte.

Opfer kehrte betrunken nach Hause zurück

Ihre Version: Am 20. Oktober 2020 war das spätere Opfer spätabends betrunken heimgekommen. Es kam wieder mal zu einem Streit. Ihr Mann habe seinen Unterarm gegen ihren Hals gedrückt. In Angst um ihr Leben habe sie nach einem Küchenmesser gegriffen. Das Messer drang 16 Zentimeter in den Körper ein – bei einer Klingenlänge von 15 Zentimetern. Danach habe sich der Gewalttäter schlafen gelegt. Laut Anklage hat Marina S. ihren Mann im Ehebett, als er schlief, ermordet.

Wie war es wirklich? Zum Kriminaloberkommissar sagte die Angeklagte am Morgen nach der Tat: „Ich steche doch meinen Mann nicht ab.“ Dabei hatte er ihr nichts von einer Stichverletzung gesagt. Der Beamte konnte aber nicht ausschließen, dass die Angeklagte diese Information vom Notarzt hatte. Von einer körperlichen Auseinandersetzung habe die Frau nichts erzählt. Der Zeuge meinte aber auch: „Ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass sie etwas mit dem Tod zu tun haben könnte.“

Eine Kollegin (35) von ihm sah das anders. „Die Angeklagte wirkte nicht fassunglos.“ Eine Reaktion, die sie von anderen Verbrechensopfern kenne. Die Frau habe aber geweint und wirkte in sich gekehrt.

Immer wieder muss sich Marina S. die Augen trocknen. Der Prozess nimmt die nur 1,57 Meter große Frau sichtlich mit. Sie trägt Trauer, dabei ist sie einer Ehehölle entkommen. Auf die Frage des Gerichts, warum sie sich vollständig bekleidet in das Zimmer ihres Sohnes zum Schlafen gelegt habe, antwortete sie sinngemäß: Ich musste doch bereit zur Flucht sein.

Von Thomas Nagel