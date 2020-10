Mordprozess in Hannover: 28-Jähriger mit 100 Messerstichen getötet

Hannover

Braunes Haar, beige Jacken mit Ärmelschonern. Tanja W. (25) wird in Handschellen in Saal 127 des Landgerichts Hannover geführt. Sie hält sich eine Aktenmappe vor das Gesicht. Als sie ihre Anwältin Tanja Brettschneider begrüsst, gibt sie ihr Gesicht preis. Ihren Freund, Emre A. (24) würdigt die Angeklagte, keines Blickes. Trotz Mundschutz hält der junge Mann den brauen Aktenhefter sehr nah vor sein Gesicht.

Am Dienstag hat der Mordprozess gegen das Pärchen begonnen. Bereits nach 20 Minuten war der Auftakt vorbei. Nach der Anklageverlesung durften die Prozessbeteiligten ihre Taschen wieder packen. Zuvor hatten sie das endgültige Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen, Tobias Bellin, eingesteckt. Nach einer vorläufigen Begutachtung hatte er Emre C. eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert.

Anzeige

Emre A. spricht von Notwehr

Emre A. hatte bei der Polizei gestanden, sein 28-jähriges Opfer im April 2020 mit mehr als 100 Messerstichen getötet zu haben. Doch er will in Notwehr gehandelt haben. „Die Zahl der Messerstiche spricht erstmal nicht gegen eine Notwehr oder Nothilfe“, sagt sein Verteidiger, Dimitrios Kotios am Dienstag in die Fernsehkameras.

Er will sein Opfer in Notwehr getötet haben: Emre A. (links) war mit Tanja W. (rechts) zusammen. Beide lebten bis zu ihrer Verhaftung in einer betreuten Einrichtung in Kirchrode.

Genau wie Tanja W. steht A. unter Betreuung. Er leidet unter dem Asperger-Syndrom, einer Form des Autismus. Seine Freundin soll ebenfalls Autistin sein. Der junge Mann aus Bielefeld habe wegen seiner Epilepsie auch unter Betreuung gestanden, sagt Anwalt Pascal Ackermann. Er vertritt den Vater und die Schwester des Opfers. „Die Tat war minutiös geplant, wie man es selten erlebt“, sagt Ackermann. In den Akten sind die Whatsapp-Verläufe der Angeklagten aufgeführt. Im Internet hatten sich die Angeklagten ein japanisches Kurzschwert (Tanto) bestellt. Als die Bestellung eintraf, bestellte Tanja W. laut Anklage ihr Opfer nach Hannover.

Leiche auf dem Friedhof versteckt

Am 5. April holte sie den 28-Jährigen am Bahnhof ab und brachte ihn in die Lange-Hop-Straße (Kirchrode). Sie führte ihn in die Einrichtung, wo Emre A. und sie betreut lebten. Erst Tage später schleppten sie den Leichnam auf den Jakobi-Friedhof (Kirchrode) und legten den Leichnam auf ein frisches Grab; oberflächlich bedeckten sie den toten Körper mit Erde. Am 15. April fanden Friedhofsgärtner den 28-Jährigen. Die Idee mit dem Friedhof hatte Emre A. von seinem Betreuer. In einem langen Gespräch hatten sie über die theoretische Möglichkeit gesprochen, wie man eine Leiche verschwinden lassen kann.

Am nächsten Prozesstag werden sich die Angeklagten zur Tat äußern. Hat Tanja W. ihren neuen Freund so manipuliert, dass er zum Mörder wurde? Oder war Emre A. so von Eifersucht und Rache getrieben, dass er sein Opfer vernichten wollte? Den Ermittlungsergebnissen zufolge war das Motiv Rache. Tanja W. hatte den Bielefelder wegen Vergewaltigung angezeigt. Doch die dortige Staatsanwaltschaft hörte ihren Ex-Freund nicht mal an, so haltlos waren die Vorwürfe.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Unabhängig von der Schuldfrage, steht in diesem Verfahren die angemessene Bestrafung im Vordergrund. Kann man zwei psychisch kranke Menschen in den normalen Strafvollzug stecken. Anwalt Kotios: „Mein Mandant gehört nicht zum typischen Klientel einer JVA. Er gehört da nicht rein.“

Von Thomas Nagel