Drei Wochen war sie verschwunden, dann ist es traurige Gewissheit: Annette Peus, 15-jährige Realschülerin aus Mardorf, ist ermordet worden. Sie wurde im Herbst 1996 in einem Maisfeld gefunden: nackt, vergewaltigt, erdrosselt. Ihr Mörder konnte nie gefasst werden. Ist er selbst längst tot?

Tot im Maisfeld: Wird der Mord an Annette Peus nie aufgeklärt?

