Mordfall Schardin: Polizei Hannover rollt 25 Jahre altes Tötungsdelikt neu auf

Ein 25 Jahre alter Mordfall aus Hannover wird neu aufgerollt. Die neue Cold Case Unit der Polizei, die sich um ungeklärte Kapitalverbrechen kümmert, hat neue Ermittlungsansätze im Fall des getöteten Lkw-Fahrers Norbert Schardin aus Seelze. Der Mann war auf dem ehemaligen Speditionsgelände Michaelis an der Kreisstraße in Misburg-Süd tot gefunden worden. Das Social Media Team der Polizeidirektion Hannover hat ein Video zum Mordfall Schardin erstellt – in der Hoffnung, über neue Medien an entscheidende Hinweise zur Klärung des Tötungsdelikts zu kommen.

Am 8. Februar 1995 wurde der Berufskraftfahrer Norbert Schardin erschossen. Er war damals 57 Jahre alt.

Mit dieser Waffe wurde Norbert Schardin getötet. Quelle: Polizei

Ein Mitarbeiter des Unternehmens hatte den Getöteten in einem Container gefunden. Die Tatwaffe wurde vier Jahre später im Zusammenhang mit anderen Ermittlungen identifiziert. Bis heute konnte die Kripo die Tat jedoch nicht aufklären.

Die neu eingerichtete Cold Case Einheit befasst sich nun intensiv mit der Aufarbeitung des Mordfalls Schardin. Dafür wurden die Spuren aus dem Jahr 1995 nach den neuesten wissenschaftlichen Methoden beim Landeskriminalamt ( LKA) Niedersachsen untersucht und mehrere Zeugen aus der damaligen Zeit erneut vernommen. Der Leiter der Kriminalfachinspektion 1, Lars Wistuba, ist zuversichtlich: „Die akribische Arbeit unserer Cold-Case-Ermittler hat neue, vielversprechende Ermittlungsansätze erbracht.“

Neue Ansätze geheim

Welche neuen Ermittlungsansätze die Beamten gefunden haben, wird zurzeit allerdings nicht öffentlich gemacht, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, Kathrin Söfker: „Damit würde man Täterwissen offenbaren.“

Polizei nutzt neue Medien

Mit dem erstellten Video, das online steht, nutzt die Polizei im Mordfall Schardin auch Medien, die 1995 noch nicht zur Verfügung standen. Möglicherweise würden sich Zeugen, die bislang noch nicht bekannt waren, bei den bewegten Bildern wieder an das Geschehen von damals erinnern und melden sich, so Söfker.

Die Polizei bittet Personen, die sich an den Fall erinnern und Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0511/109 55 55 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere sind Beobachtungen am frühen Morgen des Mittwoch, 8. Februar 1995, dem Tag des Mordes, an der Kreisstraße in Misburg-Süd von Bedeutung.

3000 Euro Belohnung

Für Hinweise die zur Ergreifung und Überführung des Täters führen, wurde von der Polizei Hannover in Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft Hannover eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt. Wichtig: Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für an der Straftat nicht beteiligte Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

