Mordfall Mokijewski: Der „Mann am Fenster“, der getötet und zerstückelt wurde

Hannover

In Herrenhausen kannte man Bernd Mokijewski als den „Mann am Fenster“. Täglich schaute der Rentner aus seiner Hochparterre-Wohnung an der Haltenhoffstraße 237. Meist rauchte er, Nachbarn und Passanten grüßte er freundlich, mit vielen plauderte er auch. Im Sommer 2015 war der damals 70-Jährige plötzlich weg. Nach einigen Tagen tauchte er wieder auf – zerstückelt im Mittellandkanal. Umgebracht worden war Mokijewski in seiner Wohnung. Von wem, ist bis heute ein Rätsel.

Wohnung des Opfers: Aus diesem Fenster schaute Bernd Mokijewski täglich auf die Haltenhoffstraße. Nach seinem Tod stellten die Menschen dort Blumen und Kerzen auf. Quelle: Mahrholz

Anzeige

Der 3. August vor fünf Jahren war ein warmer Sommertag. Gegen 12.30 Uhr waren Angehörige des Wasser- und Schifffahrtsamtes mit Arbeiten an der Böschung am Kanal im Bereich der Noltemeyerbrücke ( Groß-Buchholz) beschäftigt, als sie eine grausige Entdeckung machten: Im Wasser schwamm ein Plastiksack. Von Weitem war zu erkennen, dass sich darin Teile eines menschlichen Körpers befinden. Am Nachmittag tauchte ein weiterer Beutel auf. Diesmal entdeckt ein Schiffsführer den Sack mit Leichenteilen im Bereich Sahlkamp/List. Die verschnürte Tüte trieb in Höhe der Hebbelstraße.

Weitere NP+ Artikel

In den Säcken befanden sich ein Torso und Gliedmaßen. Dazu auch Kleidung. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand in Herrenhausen, dass der Tote Bernd Mokijewski ist.

Vier Tage später kann die Mordkommission (Moko) „Kanal“ die menschlichen Überreste zuordnen. Mit einem DNA-Abgleich wird Mokijewski zweifelsfrei identifiziert. Er wurde erschlagen. Die Nachricht vom Mord an dem 70-Jährigen löste bei so manchem Vereinsmitglied in der Kleingartenanlage „Burgland“ am Lotte-Burghardt-Weg“ (Burg) einen Schock aus. Mehrere Jahrzehnte hatte der Tote dort einen Garten: „Wir waren erschrocken, dass jemand aus unserer Kolonie so grausam gestorben ist“, erinnert sich Rudolf Tirge (82), der damals Vorsitzender war.

Doppelte TV-Fahndung Der Mordfall Mokijewski war zweimal im Fernsehen: Im März 2016 in der ZDF-Sendung „ Aktenzeichen XY... ungelöst“, und im August 2016 befasste sich das Sat1-Format „Fahndung Deutschland“ mit dem Verbrechen in Hannover. Nach den Ausstrahlungen erreichten die Polizei zahlreiche Hinweise – eine heiße Spur war aber nicht dabei. Der Beitrag für XY wurde nicht an Originalschauplätzen in Hannover gedreht worden, sondern in München. Darin wurden unter anderem Szenen nachgestellt, die die Bergung der Leichenteile im Mittellandkanal zeigen sollten. Eine weitere Sequenz sollte das Opfer beim Kartenspielen in seiner Stammkneipe zeigen. Im Zuge der Ausstrahlung wurde bekannt, dass sich knapp drei Monate nach dem Fund der Leichenteile im Kanal eine Zeugin bei der Polizei gemeldet hat. Sie berichtete den Beamten, dass Mokijewski am Tag seines Todes am Fenster seiner Wohnung an der Haltenhoffstraße stand und mit zwei Männern, die sich vor dem Mietshaus aufhielten, heftig gestritten habe. Auch dieser Hinweis brachte die Mord-Ermittler nicht weiter.

Das Verbrechen an Mokijewski wurde rasch bekannt. „Im Verein sprach es sich wie ein Lauffeuer rum, dass Bernd umgebracht wurde“, so Tirge.

Zunächst war unklar, wo Mokijewski getötet wurde. Die Ermittler konnten nicht ausschließen, dass die Kleingartenkolonie der Tatort war. „Deshalb hat die Polizei den Garten mehrere Tage gesperrt“, berichtet der frühere Vereins-Chef.

Leiche im Bad zerstückelt

Dann stellte sich aber heraus, dass der damals 70-Jährige am 28. Juli in seiner Wohnung an der Haltenhoffstraße ermordet wurde. Dort wurde er auch zerstückelt. Im Badezimmer. Bei der Spurensicherung nahm die Moko „Kanal“ deshalb die gesamte Dusche – inklusive Abfluss – auseinander. Hinweise, die zu den Tätern führen, ergaben sich nicht.

Rätselhaft: Diese CD wurde in den Säcken mit den Leichenteilen gefunden.

Zu den Merkwürdigkeiten in dem Fall gehört, dass die Mörder in den Säcken mit den Leichenteilen auch Gegenstände entsorgten. So fanden die Ermittler in den Plastikbeuteln im Kanal einen CD-Spieler der Marke DIK und eine selbst gebrannte CD mit Musik der Schlagersängerin Andrea Berg. Die Hintergründe, weshalb die Sachen bei den sterblichen Überresten von Mokijewski lagen, wurden bis heute nicht geklärt.

Etwa eineinhalb Wochen nach dem Fund der Leichenteile tauchte auch das verschwundene Auto des Toten auf. Das silberfarbene Peugeot-Cabrio stand in einer Parkbucht an der Vogelsbergstraße (Sahlkamp) – und damit nur rund eineinhalb Kilometer von der Noltemeyerbrücke entfernt. Nach der kriminaltechnischen Untersuchung steht fest: Mokijewskis Mörder haben darin die Säcke mit seinen sterblichen Überresten transportiert.

Das Autos des Opfers: Im Peugeot-Cabrio von Bernd Mokijewski transportierten die Mörder die sterblichen Überreste des Rentners, bevor sie die Plastiksäcke in den Kanal und in den Wietzesee warfen.

Rudolf Tirge ist in den Wochen nach dem Mord zweimal von der Moko „Kanal“ vernommen worden. „Die Polizei wollte von mir auch wissen, wie Bernd so als Mensch war“, sagt der 82-Jährige. Er konnte nicht nur Gutes über den Toten berichten. „Er war schwierig und hatte nicht nur Freunde im Garten“, sagt Tirge.

Das lag daran, dass Mokijewski unter Alkoholeinfluss ein durchaus unangenehmer Zeitgenosse sein konnte. „Wenn er getrunken hatte, war er aggressiv. Nüchtern war er ganz anders“, berichtet der ehemalige Vereinsvorsitzende. Mokijewski nahm eher selten an Feiern, wo auch was getrunken wurde, in der Kolonie teil.

Erinnert sich an den getöteten Gartenfreund: Rudolf Tirge, der ehemalige Vorsitzende des Kleingartensvereins „Burgland“. Quelle: Mahrholz

Das meiste über den Mordfall erfuhren Tirge und die anderen Mitglieder von „Burgland“ aus den Medien. So auch, dass die restlichen Teile von Mokijewskis Körper erst knapp ein Jahr später im Wietzesee in Langenhagen gefunden wurden. Spaziergänger mit Hunden waren auf den Müllsack am Südufer aufmerksam geworden. Darin befanden sich der fehlende Kopf, die Hände und Füße von Mokijewski. Damit ist der zerstückelte Körper des Rentners vollständig wieder aufgetaucht.

Langenhagen: Fast ein Jahr nach der Ermordung von Bernd Mokijewski tauchten noch fehlende Leichenteile im Wietzesee auf. Die Polizei sicherte die Spuren. Quelle: Elsner

Ob die Mörder des damals 70-Jährigen jemals gefasst werden? Obwohl sich die Kriminaltechnik stetig und damit die Möglichkeiten der Polizei verbessern, glaubt Tirge nicht mehr daran, dass der Fall noch aufgeklärt wird: „Das wird wohl nichts mehr werden.“

Von Britta Mahrholz