Morddrohung gegen Igor Levit: Jüdische Gemeinden in Sorge

Hannover

Antisemitische Äußerungen bis hin zu Morddrohungen. Hannovers Starpianist Igor Levit ist jüngst mehrfach zur Zielscheibe von unverhohlenem Judenhass geworden. Dass er nun damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat Betroffenheit, aber auch Solidarität ausgelöst. Die jüdischen Gemeinden in Hannover sehen derweil einmal mehr die Sicherheitsbehörden in der Pflicht, konsequenter gegen antisemitische Taten vorzugehen.

Mitunter direkt aus dem Publikum kamen die Drohungen, der „Judensau das Maul stopfen zu wollen“. Mitte November hatte Levit sogar eine E-Mail erhalten, in der ein Mordanschlag bei einem konkreten Konzert in einer Stadt in Süddeutschland angedroht wurde. Unter Personenschutz und aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen trat der Pianist dennoch auf. „Habe ich Angst? Ja, aber nicht um mich, sondern um dieses Land. Mein Land. Unser Land“, sagte Levit dem Tagesspiegel. „Das ist für mich der entscheidende Satz“, betont Michael Fürst vom Landesverband der Jüdischen Gemeinden. „Die Verschiebung von Normen und Werten ist eine Gefahr für unsere gesamte demokratische Gesellschaft in Deutschland, nicht nur für die jüdischen Gemeinden“, sagte er am Montag gegenüber der NP.

Er lässt sich nicht einschüchtern: No Fear! (Kein Angst) prangt über Igor Levits Twitter-Account. Quelle: Martin Voss

Forderung nach härteren Strafen

Noch sehe er keinen Grund zur Panik oder Hysterie, „soweit wie 1933 ist es noch nicht gekommen“. Sehr wohl registriere er aber, wie rechtsextremes und antisemitisches Gedankengut zunehmend enthemmter ausgesprochen werden. Für Fürst seien dies auch die Folgen einer aus seiner Sicht zu laschen Strafverfolgung judenfeindlicher Taten. „So etwas muss konsequenter bestraft werden. Dafür muss unser Gesetzbuch auch gar nicht zwingend überarbeitet, sondern nur anders angewendet werden. Als Jurist frage ich mich manchmal, ob Richter gesellschaftspolitisch eigentlich ausreichend geschult sind.“ Zu häufig komme es vor, dass offensichtlich antisemitisch motivierte Taten nicht als solche geahndet werden.

Nach Levits Schilderungen fordert auch Grünen-Chef Robert Habeck ein härteres Vorgehen: „Antisemitische Äußerungen müssen zur Anzeige gebracht werden, das gilt für rechten wie für islamischen Antisemitismus.“ Zudem zollte Habeck dem Pianisten Respekt für dessen Umgang mit der Bedrohung: „Es spricht für das Kämpferherz von Igor Levit, dass er das öffentlich macht, sich wehrt.“

Sinkende Hemmschwelle

Bestürzung lösen die Drohungen gegen den Pianisten auch bei der Vorsitzenden der Liberalen Jüdischen Gemeinde, Ingrid Wettberg, aus. Vor einem Dreivierteljahr hätte sie sich so einen Fall noch nicht vorstellen können. „Aber ich habe mich getäuscht“, sagt sie nun. Zuviel sei in den vergangenen Monaten passiert. Insbesondere der Anschlag in Halle auf eine jüdische Gemeinde habe im Oktober „die jüdische Welt verändert“. Die Anfeindungen gegen Levit seien ein weiterer Beleg für eine sinkende Hemmschwelle. „Gedanken, die man vorher für sich behalten hat, werden offen ausgesprochen.“ Das spiegele sich auch im Auftreten der AfD wieder. Zumindest den rechten Flügel um Thüringens Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke hält Wettberg für „gefährlich“.

Von André Pichiri