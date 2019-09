Morddrohung: Politiker empört über Justiz

HANNOVER

Der Politiker und Ex-Landtagsabgeordnete Michael Höntsch (65, SPD) aus Hannover wirft der Justiz ein Totalversagen vor. Seine Familie wurde von einem psychopathischen Neo-Nazi mit dem Tod bedroht. Doch obwohl er über seinen Anwalt Akteneinsicht angefordert hatte, erfuhr er nur durch Zufall von der Verurteilung des Mannes. „Es bestürzt mich, wie hier mit den Interessen eines Opfers umgegangen worden ist“, sagt sein Anwalt Matthias Waldraff.

Anfang Januar 2019 hatte Höntsch sich menschenverachtenden Äußerungen von AfD-Spitzenpolitikern auf Facebook entgegengestellt. Dazu erhielt er am 10. Januar die Antwort: „Wir werden deine Familie aus löschen du Affe“. Hönsch zeigte die Morddrohung an. Er wollte Flagge zeigen. Er beauftragte Anwalt Waldraff, um Akteneinsicht zu bekommen und zivilrechtlich gegen den Neo-Nazi vorzugehen.

Lob für Polizei in Hannover

Bereits am 23. Januar war der Täter ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Hannover gab das Verfahren nach Chemnitz ( Sachsen) ab. „ Polizei und Staatsanwaltschaft in Hannover haben vorbildlich gearbeitet“, sagt Hönsch. Auch die Kripo in Chemnitz habe die Angelegenheit sehr ernst genommen. Leider könne er das von den Justizbehörden in Chemnitz nicht sagen.

Anwalt Waldraff rief viele Male bei der Staatsanwaltschaft in Chemnitz an. Immer wieder sei er vertröstet worden, sagte er am Freitag auf einer Pressekonferenz in Hannover. Am 20. Juni habe er dann auf erneute Anfrage erfahren, dass der Neo-Nazi zu 390 Euro Geldstrafe (30 Tagessätze) rechtskräftig verurteilt worden sei. Nur weil der NDR zuvor über die Beendigung des Verfahrens berichtet hatte, sei der Anruf erfolgt, so Waldraff.

Neo-Nazi steht unter Betreuung

In dem Urteil werde eine Trunkenheitsfahrt mit der Morddrohung gegen die Familie eines Politikers auf eine Stufe gestellt, kritisiert Waldraff. Noch immer wisse er nicht, welche Vorstrafen der Verurteilte habe und wie sie beim Urteil berücksichtigt worden seien. Zumindest weiß er, dass ein Verfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingestellt wurde. Die Symbole sind auf der Facebook-Seite des Täters zu sehen gewesen.

Der Neo-Nazi stehe unter Betreuung, sagt Waldraff. Deshalb mache eine zivilrechtliche Klage auch keinen Sinn. Aus einem psychiatrischen Gutachten gehe hervor, dass der Verurteilte eine „Neigung zur Dissozialität bei schizoidem Einschlag“ habe. Hinzu komme eine „niedrige Frustrationstoleranz“ und eine „leichte Minderbegabung“. Zudem sei der Mann ein „chronischer Alkoholiker“. Trotz seiner Krankheiten besitze er einen Führerschein.

Ein Spitzel des Verfassungsschutzes ?

Warum schützt die sächsische Justiz einen solchen Täter? Michael Höntsch hat da eine Vermutung: „Wenn so gemauert wird, dachte ich, dass er ein Spitzel für den Verfassungsschutz ist.“ Nach seinen Erfahrungen rät er allen Betroffenen genau zu überlegen, ob man öffentlich gegen Bedrohungen von Nazis vorgehen wolle. Höntsch: „In diesen Dingen ist kein Heldentum angesagt.“

Von Thomas Nagel