SPRINGE

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat am Freitag Haftbefehl wegen Mordes gegen den 61-jährigen Mann erlassen, der am Donnerstag seine Lebensgefährtin (58) in deren gemeinsamer Wohnung in Bennigsen ( Springe) umgebracht haben soll.

Verdächtiger sitzt in JVA Hannover ein – Motiv noch unklar

Der mutmaßliche Täter wurde in die JVA Hannover gebracht, teilte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge mit. Zu den Motiven und Hintergründen der Tat machte er am Freitag keine Angaben: „Das ist Gegenstand der Befragungen in den kommenden Tagen.“

Bei dem 61-Jährigen soll es sich um einen Koch aus Frankreich handeln, der mit der 58-Jährigen zusammen lebte. Als Mordmotiv könnte Eifersucht in Betracht kommen: Die Frau soll sich in einen jüngeren Mann verliebt haben und die Trennung gewollt haben. Ob sie dies dem Koch am Donnerstag offenbarte und er die Frau daraufhin aus rasender Eifersucht umbrachte, dürfte Teil dieser Befragungen durch die Polizei sein.

Mord geschah in der gemeinsamen Wohnung in Bennigsen

Die Beamten waren am Donnerstag um 12 Uhr über den Notruf alarmiert worden – vom 61-Jährigen selber. Er habe seine Lebensgefährtin getötet, sagte er gegenüber den Beamten am Telefon. Die waren daraufhin zum Haus im Springer Ortsteil Bennigsen gefahren. Die Tat spielte sich in einer Wohnung über den Garagen ab.

Dort trafen sie nicht nur auf den Mann, sondern auch auf die am Boden liegende Frau. Ein zeitgleich alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Ein Polizeisprecher sagte am Donnerstag, dass Todesursache Gewalteinwirkung gewesen sei. Ob körperliche Gewalt oder ein Gegenstand zum Tod der 58-Jährigen geführt hat, dazu gibt es bislang keine Angaben. Den 61-Jährigen hatten die Beamten leicht verletzt im Haus angetroffen, er wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht, in dem Ärzte seine Verletzungen versorgten. Anschließend wurde er in Polizeigewahrsam gebracht.

Von Andreas Voigt