Mord in der List: Opfer (43) an Schussverletzung gestorben

Opfer gestorben: Der Mann (43), der am Sonntagabend auf der Gorch-Fock-Straße (List) angeschossen wurde, ist am Dienstagmorgen an seinen lebensgefährlichen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, haben die Ermittler eine Mordkommission eingerichtet. Der Täter konnte bislang allerdings nicht identifiziert werden.

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass der Getötete am Sonntag gegen 21 Uhr von dem Unbekannten auf der Straße angeschossen wurde. Er verstarb in Folge seiner Schussverletzung. Die Leiche soll in Kürze untersucht werden. Oberstaatsanwalt Thomas Klinge: „Die Obduktion ist bereits angeordnet worden.“

Die Ermittlungen laufen „auf Hochtouren“, teilte Polizeisprecherin Antje Heilmann mit. Die eingerichtete Mordkommission trägt den Namen „ Gorch Fock“. Dieser bezieht sich auf die Straße, in der das Opfer stark blutend gefunden wurde. Nach NP-Informationen ist der 43-Jährige Libanese. Die Umstände, weshalb er sich am Sonntagabend am Tatort aufgehalten hatte, sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Der Schütze konnte bislang nicht identifiziert werden. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann handeln, der laut Zeugen etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß ist. Er ist schlank, habe kurzes, dunkles Haar. Sein Aussehen wird als „südländisch“ beschrieben. Der Unbekannte soll Hochdeutsch gesprochen haben.

Ersthelfer haben sich gemeldet

Inzwischen haben sich die beiden Ersthelfer, nach denen die Polizei als Zeugen gesucht hatte, gemeldet. Die Beamten suchen jedoch weitere Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können oder verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge gesehen haben.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 05 11/109 55 55 in Verbindung zu setzen.

