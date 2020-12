Mord in Hannover: Freispruch für Fluchthelfer

Hannover

Hamid H. (34) konnte lächelnd den Gerichtssaal 3014 im Amtsgericht Hannover verlassen. Seine Ehefrau und Cousine (Schwester des Mörders) sowie seine Schwiegermutter (Mutter des Mörders) sorgten am Donnerstag für den Freispruch. „Sie konnten glaubhaft bekunden, dass mein Mandant der Schwager des Mörders ist“, sagt Anwalt Dimitrios Kotios nach dem Urteil in die Fernsehkameras.

Insofern war die Strafvereitelung am 13. März 2016 straffrei. So steht es im Gesetz. Die Staatsanwaltschaft war davon ausgegangen, dass es sich bei den beiden Männern um Cousins handle. In diesem Fall hätte Hamid H. nicht als Angehöriger laut Gesetz gegolten.

Anzeige

Damals hatte Sefin P. seine Ex-Frau auf einer Hochzeitsfeier im Event-Center (Vahrenheide) mit fünf Schüssen in den Kopf getötet. Er wollte damit die „Ehre“ seiner Familie wiederherstellen, weil die 21-Jährige einen anderen geheiratet hatte. Hamid H. hat ihn damals vom Tatort weggefahren. P. konnte sich bis in den Irak durchschlagen. Dort verbüßt er jetzt eine lebenslange Haftstrafe.

Ungeklärte Verwandtschaftsverhältnisse

Richterin Paula Sekula hatte einen schweren Job. Zu Beginn des Prozesses war das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Mörder und Fluchthelfer nicht klar. Hinzu kam, dass Täter- und Opferfamilie trotz vielfältiger verwandtschaftlicher Bezüge seit dem Verbrechen verfeindet sind. So verweigerte am Donnerstag die Cousine des Angeklagten die Aussage. Anwalt Kotios: „Die Zeugin ist unter Druck gesetzt worden – nicht von unserer Seite.“

Ein weiteres Problem ist, dass die Zeugen im Prozess unterschiedliche Angaben bei den Behörden hinsichtlich ihrer familiären Herkunft machten. So hatte die Ehefrau des Angeklagten (38) in ihrer Eheurkunde andere Eltern angegeben als in der Geburtsurkunde angeführt sind.

Richterin glaubt dem Angeklagten nicht

Danach befragt, sagte sie: Sie sei bei dem einen Paar „aufgewachsen“, so übersetzte es die Dolmetscherin. Das rief wiederum den Angeklagten auf den Plan. „Das hat meine Frau nicht gesagt.“ Vielmehr habe sie erzählt, dass sie mit diesem Paar nach Deutschland eingereist sei. Ihre wahren Eltern lebten da noch im Irak. Dolmetscherin und Angeklagter verständigten sich darauf, dass die Bedeutungsunterschiede mit den unterschiedlichen kurdischen Dialekten zusammenhängen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Welches Motiv hatte Hamid H. für seine Tat? Sein Anwalt sagt, dass sein Mandant dem Verbrecher geholfen habe, um eine Lynchjustiz auf der Hochzeitsfeier zu verhindern. Richterin Sekula glaubt das nicht. Im Urteil meinte sie: „Die Bilder einer Verkehrsüberwachungskamera zeigen, wie beide Männer lächelnd nebeneinandersitzen.“ So verhalte man sich nicht, wenn man Zeuge eines überraschenden Mordes geworden sei.

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel